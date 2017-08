Rubavano iPhone assaltando camion in autostrada: arrestati 5 rumeni

Le autorità olandesi hanno arrestato un gruppo di criminali rumeni autori di un furto di merce elettronica, principalmente iPhone, per un valore complessivo di 500 mila Euro. I criminali hanno usato una tecnica rischiosa e spettacolare che prevede l'irruzione nel container di un camion durante un viaggio in autostrada.

La polizia ha arrestato cinque uomini, tra i 33 e i 40 anni, nel borgo di Ede, nei Paesi Bassi. La banda usava una casa vacanze come nascondiglio per la refurtiva e per un furgone modificato usato per le rapine. Secondo quanto riferisce il quotidiano De Telegraaf, la banda è stata in attività sin dal 2015 e ha compiuto 17 colpi in questo periodo.

La banda avvicinava i camion da dietro, ponendosi nell'angolo cieco degli specchietti retrovisori per passare inosservata agli occhi del conducente. A questo punto uno dei criminali si arrampica sul tetto del furgoncino e forza la serratura del container, per entrare al suo interno e passare le scatole della merce ai membri che aspettano sul furgoncino. In alcuni casi vengono usate anche altre due automobili: una per rallentare il camion e una per impedire eventuali cambi di corsia.

Secondo le informazioni disponibili, i furti sono avvenuti solitamente nelle ore notturne, rendendo più semplice l'occultamento del furgoncino. La banda ha operato solamente sulle tratte Duiven-Eindhoven e Duiven-Waalwijk, molto battute dai camionisti, con il nascondiglio situato a breve distanza.

I dispositivi elettronici come gli smartphone e i tablet sono bersagli particolarmente ghiotti per i criminali, che possono poi rivendere la merce su mercato di seconda mano o tramite altri canali. Non si sa molto del modo in cui i banditi sceglierssero le vittime, ma sembra che origliassero le chiacchierate tra i camionisti nelle aree di sosta per capire cosa trasportassero.