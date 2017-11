Rubate centinaia di iPhone X del valore di oltre 310 mila euro

L'hype per il nuovo iPhone X è tremendo, e se da una parte in centinaia hanno pensato di campeggiare fuori dagli Apple Store per averne uno il prima possibile, dall'altra "tre robusti uomini incappucciati" hanno fatto di testa loro. Secondo quanto riportano alcuni media locali il gruppetto ha rubato 313 unità del nuovo melafonino da un camion UPS posteggiato fuori da uno store della Mela nella città di San Francisco con un ingente valore complessivo della refurtiva.

La polizia stima che il valore dei dispositivi prelevati dal camion superi i 370 mila dollari, al cambio attuale quasi 315 mila euro (in Italia, considerando la prevalenza di modelli con storage base - che costano 1.189 euro - il valore della refurtiva raggiungerebbe i 400 mila euro). I tre uomini si sono avvicinati al camion con un furgone Dodge, recuperando tutto il suo contenuto nonostante il conducente abbia dichiarato di averlo chiuso fermamente.

"Il valore totale del merchandise rubato è stato stimato in oltre 370 mila dollari. iPhone X, che sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo venerdì, costerà 999 dollari per ogni unità. I sospetti non sono stati ancora catturati. Ogni smartphone è stato catalogato con una descrizione e un numero seriale, che significa che il report della polizia è stato uno dei più corposi che il Sergente Paul Weggenmann abbia mai visto nella sua carriera", hanno dichiarato le autorità.

Non è chiaro il modo in cui questo furto influenzerà le vendite di iPhone X nella città di San Francisco, soprattutto per i clienti che avevano prenotato la loro unità nello store specifico vittima dell'atto criminoso. Apple ha garantito, ai microfoni di CNet, che i clienti che hanno prenotato il dispositivo con modalità di pick-up in negozoi lo riceveranno comunque, quindi verranno probabilmente penalizzati i clienti che si recheranno in negozio senza prenotazione.