Quanto ha guadagnato Apple con iPhone e iOS in 10 anni?

Lo scorso anno alcuni analisti sostenevano che Alphabet o Amazon avrebbero superato Apple in termini di capitalizzazione di mercato ed essere le prime compagnie a raggiungere la soglia dei mille miliardi di dollari. Secondo una nuova nota rilasciata da Horace Dediu di Asymco, però, sarà Apple a raggiungere il prestigioso obiettivo grazie alle vendite degli iPhone e dei servizi legati ad iOS. Entro la fine dell'anno infatti la divisione iOS della compagnia potrebbe raggiungere un fatturato complessivo di mille miliardi di dollari, generato dagli albori fino a metà 2017.

"Nei suoi primi 10 anni l'iPhone ha venduto almeno 1,2 miliardi di unità, cifra che lo pone come il prodotto di maggior successo di tutti i tempi", scrive l'analista. "iPhone ha dato vita anche all'impero iOS che include iPod touch, iPad, l'Apple Watch e la Apple TV le cui vendite combinate raggiungono circa 1,75 miliardi di unità in 10 anni. Questo numero potrebbe superare le 2 miliardi di unità entro la fine del 2018". Se le stime attuali venissero confermate, il fatturato totale della divisione hardware iOS di Apple potrebbe raggiungere i 980 miliardi di dollari a metà del 2017.

Ma come sappiamo Apple non vende solo ed esclusivamente dispositivi hardware, con la parte dei servizi (come ad esempio le vendite di app di terze parti su App Store) che ha già permesso di fatturare alla società più di 100 miliardi di dollari. Sommati ai 980 miliardi di prima, questi consentiranno alla compagnia di raggiungere il traguardo dei mille miliardi di dollari entro la fine del 2017. A differenza di altri analisti, Dediu è abbastanza convinto che il successo di iPhone sia duro da scalfire, per via del forte ecosistema che Apple ha saputo creare intorno ad esso.

"Si è tentati di pensare che l'attività di Apple sia fragile e che verrà distrutta. Ogni giorno compaiono nuovi sfidanti e il numero di 'iPhone killer' non è più misurabile", si legge nella nota rilasciata per conto di Asymco. "Possiamo citare il miliardo di utenti di telefoni Nokia che hanno disertato; o la fedeltà degli utenti BlackBerry che è evaporata. Si può anche citare il colosso alla base di Windows, e come sia diventato impotente. E si possono citare anche i numerosi smartphone Android che sono venduti a prezzi bassi".

Secondo Dediu Apple ha le carte in regola per divenire la prima società a raggiungere un valore di capitalizzazione di mercato di mille miliardi, ma non è detto che questo avverrà entro la fine del 2017. La Mela ha bisogno di almeno un altro prodotto all'avanguardia perché questo accada, come ad esempio il progetto Titan della macchina a guida autonoma che al momento è in forse. La società ha appena celebrato il decimo anniversario del primo iPhone originale, e negli scorsi giorni sono affiorati numerosi retroscena sullo sviluppo di quello storico modello.