Proprietario Tesla bloccato nel deserto: colpa della tecnologia o dell'uomo?

È una storia quanto meno bizzarra quella di Ryan Negri, il proprietario di una Tesla Model S, ma ci ricorda che troppa fiducia nella tecnologia spesso può portare a risultati inattesi. Negri è balzato agli onori della cronaca grazie a Mashable, che ha visto in un post su Instagram la possibilità di raccontare una storia. Quella di Negri, per l'appunto, rimasto bloccato nel deserto del Nevada dopo aver dimenticato il portachiavi a casa: "Tanto l'auto può essere avviata via iPhone", avrà pensato una volta accortosi della dimenticanza, sfruttando la feature Keyless Driving di Tesla.

Negri spiega che voleva usare la sua Model S per un giro intorno al Red Rock Canyon insieme alla moglie e ai due cani, per scattare alcune foto allo splendido paesaggio. Tuttavia, i piani non sono andati come previsto e una volta uscito dall'auto e tornato da un'escursione si è accorto che non sarebbe stato in grado di avviare i motori elettrici dallo smartphone perché in quel punto, nel deserto del Nevada, non c'era alcun segnale di rete cellulare. Come se non si sapesse: "Ho dimenticato che quando si lascia la postazione di guida devi reinizializzare la sequenza per sbloccare la guida senza chiavi", ha dichiarato Negri ai microfoni di Mashable.

In quel momento Negri si trovava a circa 10 chilometri da casa sua, poteva accedere all'interno della vettura, riprodurre qualche brano musicale con il sistema di infotainment, ma non poteva avviare l'auto senza connessione cellulare. Il proprietario della costosa vettura elettrica era rimasto bloccato nel deserto, quando la moglie ha iniziato a girovagare nei punti più sopraelevati aggancare un minimo di segnale. Non appena trovato ha chiamato un amico che alla fine è riuscito a portare ai due coniugi il caro, vecchio portachiavi. Lieto fine, quindi, e con una morale: non importa quanto sia tecnologica la tua auto, il portachiavi va sempre portato con sé.

Colpa della tecnologia Tesla, quindi? La verità come spesso accade secondo noi sta in mezzo, con l'impossibilità di avviare il motore via smartphone senza connessione cellulare che può essere un fastidio, ma che di certo è una restrizione essenziale ai fini della sicurezza. Si potrebbe trovare un altro metodo, questo è vero, ma in questo caso sarebbe superfluo dire che l'uomo ha una responsabilità diretta, non conoscendo con precisione le funzionalità concesse dal suo nuovo gingillo tecnologico. Un errore - e non è stato questo per fortuna il caso - che può essere fatale.