Preordini di iPhone X, tutto quello che c'è da sapere

iPhone X, lo smartphone Apple dell'anniversario, colui il quale - secondo la società di Cupertino - rivoluzionerà il futuro della telefonia cellulare, potrà essere preordinato a partire dalle ore 9:01 di venerdì 27 ottobre. Disponibili saranno i modelli iPhone X in argento e grigio siderale nelle varianti da 64GB e 256GB di spazio di storage interno.

I preordini saranno effettuabili online su Apple Store tramite web o app e saranno recapitati a casa lo stesso giorno per cui è fissata la disponibilità nei negozi fisici, ovvero venerdì 3 novembre a partire dalle ore 8 del mattino. iPhone X sarà in vendita presso Apple Store sul territorio, presso i Rivenditori Autorizzati Apple e tramite gli operatori di telefonia. Presso i negozi non sarà possibile riservare iPhone X, che verranno venduti direttamente sul principio del FIFO.

La messa in commercio avverrà in 55 nazioni e aree geografiche che, oltre l'Italia, comprendono Andorra, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Isola di Jersey, Isola di Man, Isole Vergini americane, Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Qatar, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria.

Tutti i clienti che acquistano iPhone X presso Apple potranno inoltre usufruire del Setup Personale gratuito, direttamente in negozio oppure online, per personalizzare il nuovo iPhone impostando gli account personali e esplorare le nuove app presenti in App Store che sfruttano le tecnologie di iPhone X. Chi volesse, inoltre, approfondire l'utilizzo di iPhone X o iOS 11 può registrarsi alle sessioni gratuite di formazione organizzate presso gli store sul territorio partendo dalla pagina apple.com/today.

I prezzi di iPhone X sono di 1189 Euro per il modello da 64GB e di 1359 Euro per il modello da 256GB. E' opportuno ricordare l'esistenza del Programma iPhone Trade-up che per l'acquisto di un nuovo iPhone permette di ottenere un credito fino a 435 Euro, a seconda di varie condizioni, permutando un iPhone di generazione precedente o un altro smartphone. Tutte le informazioni sono disponibili presso questa pagina.