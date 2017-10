Portatile Jumper EZBook 2 a 152,93 Euro su Cafago grazie al codice sconto

Da oggi e fino al 25 ottobre lo store online Cafago mette in offerta l'ultraportatile Jumper EZBook 2 al 39% di sconto rispetto al prezzo di listino, proponendolo a 213,69 Euro. Si tratta di un portatile da 14,1 pollici con risoluzione FullHD e sistema operativo Windows 10.

Cuore del sistema è il processore Intel Atom Z8300 "Cherry Trail", che opera alla frequenza di 1,44GHz con TurboBoost fino a 1,84GHz. La memoria di sistema è di 4GB mentre lo storage è affidato ad una memoria eMMC da 64GB, espandibile con ulteriori 128GB.

Integrata nella cornice del display c'è anche una piccola webcam da 1,3MP per le videoconferenza, non manca una porta HDMI per collegare il computer a monitor, proiettori o televisori, utilizzandolo quindi come sorgente per un sistema di intrattenimento domestico sfruttando la versatilità di un sistema operativo per computer. Troviamo poi una porta USB 3.0 e una pora USB 2.0, un connettore-combo da 3,5 millimetri per auricolari e microfono e uno slot per micro SD. Non può mancare chiaramente il supporto al Bluetooth 4.0 e al Wi-FI 802.11n.

La batteria da 10000mAh per operare tranquillamente senza una presa di corrente e il peso complessivo di circa 1,43 chilogrammi. Se lo sconto del 39% non dovesse essere abbastanza convincente, usando il codice sconto EZ1572S si può ottenere ancora un ulteriore taglio di prezzo che permette di acquistare questo portatile al prezzo straordinario di 152,93 Euro. Unica accortezza, la spina per la presa di corrente è di tipo USA.