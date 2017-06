OnePlus 5 batte l'iPhone 7 Plus. Il nuovo smartphone cinese più veloce di quello di Cupertino

Il nuovo OnePlus 5 è lo smartphone più veloce al mondo. E' quanto si evince dal classico test effettuato nell'apertura delle varie applicazioni che solitamente viene realizzato per capire quanto effettivamente un nuovo smartphone sia reattivo o meno in base anche al suo comparto hardware. In questo caso il nuovo top di gamma dell'azienda cinese è riuscito a spodestare il re della classifica, iPhone 7 Plus, divenendo il più "reattivo" device del momento. E' chiaro come il confronto avvenga tra due sistemi operativi differenti ma anche come l'interfaccia realizzata da OnePlus sia stata fortemente ottimizzata rispetto magari ad altre con cui capita di trovare rallentamenti del sistema.

Durante il corso dei mesi gli iPhone avevano dettato sempre legge in questo tipo di test. I vari Google, Samsung, LG o anche altri smartphone Android seppure con processori decisamente più potenti e maggiori GB di RAM riuscivano comunque ad impiegare maggiore tempo nell'aprire le applicazioni rispetto a quanto impiegava un iPhone di Cupertino. Ecco che tutta questa supremazia è stata battuta dal nuovo smartphone di OnePlus che durante il consueto test su PhoneBuff ha battuto l'iPhone anche se di pochi secondi.

Osservando il video si scopre come fino all'ultimo i due terminali abbiamo garantito praticamente lo stesso tempo di apertura delle applicazioni con un vantaggio leggero per lo smartphone di Apple. La prima fase del test è andata a vantaggio dell'iPhone 7 Plus che ha battuto seppur di pochi secondi OnePlus 5 che però si è rifatto nella seconda fase del test con gli avvii delle applicazioni da background. In questo caso il nuovo OnePlus 5 è riuscito a riavviare in modo praticamente istantaneo le applicazioni dal background riuscendo a superare l'iPhone 7 Plus che ha impiegato 31.51 secondi contro i 23.72 di OnePlus 5.

E' palese che test di questo tipo possano non risultare magari completamente veritieri per un utilizzo poi quotidiano. Ma è anche vero che spesso gli utenti cercano proprio nella reattività del sistema e nell'apertura delle applicazioni il motivo di scelta di un device rispetto ad un altro. In questo iOS e gli iPhone hanno da sempre ottenuto risultati importanti grazie ad una ottimizzazione minuziosa. Per onore di cronaca ricordiamo che il nuovo OnePlus 5 possiede una versione con ben 8GB di RAM, un quantitativo che attualmente viene posto come scelta minima in alcuni PC moderni. E' davvero questo il futuro degli smartphone Android?