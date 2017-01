Ondata di rumor per iPhone 8: riconoscimento facciale e nuovi Touch ID e 3D Touch

Nel corso del fine settimana sono fioccati numerosi rumor per il nuovo iPhone 8, smartphone al top della gamma della Mela che dovrebbe rivoluzionare quanto offerto nelle ultime generazioni dalla società di Cupertino. Le nuove indiscrezioni sono firmate dall'affidabile Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities considerato ormai una garanzia dalla stampa internazionale. Grazie alle sue fonti Kuo è infatti riuscito a rivelare numerose informazioni degli iPhone precedenti con una straordinaria affidabilità e un'ottima percentuale di successo.

La prima novità è relativa ad un nuovo sensore biometrico per la scansione delle impronte digitali: laddove quello attuale utilizza tecnologie capacitive per il rilevamento dell'impronta, il nuovo sfruttaun sensore ottico, insieme a sensori per il riconoscimento facciale. Si tratta di una feature forzata dal fatto che lo smartphone non avrà cornici e il sensore dovrà funzionare attraverso il display. Apple abbandonerà quindi la tecnologia che aveva comprato da AuthenTec nel 2013; il nuovo sensore dovrà inoltre essere compatibile con le interferenze prodotte dai pannelli OLED flessibili.

Una caratteristica che rende i lavori di produzione più difficili rispetto agli attuali modelli e che potrebbe far slittare l'introduzione della funzionalità ad una generazione successiva rispetto a quella attesa per fine anno. Si tratterebbe, se le voci si rivelassero affidabili, di un Touch ID di terza generazione: Apple introduceva la prima variante con iPhone 5S, mentre una seconda versione del sensore biometrico, due volte più veloce, veniva introdotta su iPhone 6S. Il nuovo sensore potrebbe essere abbinato al riconoscimento facciale, secondo Kuo, che conferma alcuni rumor passati.

Apple ha intenzione di passare esclusivamente al riconoscimento facciale, ma per la prossima generazione di smartphone la tecnologia potrebbe non essere pronta nella sua interezza a tal punto da sostituire i sistemi di sicurezza attuali. La compagnia starebbe inoltre studiando un nuovo sistema per il 3D Touch, la tecnologia che riconosce la pressione applicata dall'utente, da applicare anche su display OLED flessibili. In questo caso si potrebbe passare all'uso di un sensore a pellicola che riconosce con maggiore precisione una più vasta gamma di pressioni.

I nuovi rumor si aggiungono a moltissime altre voci trapelate in precedenza secondo le quali iPhone 8 verrà proposto in tre varianti, di cui una premium con display curvo. Le restanti due avranno un design più conservativo, ma prestazioni più elevate rispetto ai dispositivi attuali, mentre solo il modello premium disporrà di display OLED.