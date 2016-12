Oculus VR acquisisce The Eye Tribe per tecnologie di tracciamento dello sguardo

Il tracciamento dello sguardo nel contesto della realtà virtuale è un tema piuttosto caldo tra gli addetti ai lavori e rappresenta uno dei prossimi grandi problemi da risolvere per rendere la tecnologia maggiormente fruibile dal grande pubblico.

A questo scopo Oculus VR, che ricordiamo fare parte della scuderia Facebook, ha confermato l'acquisizione della startup danese The Eye Tribe che in passato ha realizzato una serie di SDK per consentire il controllo di smartphone, tablet e PC tramite lo sguardo.

Pochi sono i dettagli trapelati: non è noto ad esempio quale sia stata l'entità economica dell'operazione, quale sarà il futuro di The Eye Tribe al di fuori di Oculus o quando la sua tecnologia troverà effettivamente posto in un prodotto commerciale.

Sembrano comunque abbastanza chiari gli obiettivi di Oculus, specialmente considerando che The Eye Tribe ha sviluppato una particolare tecnologia per la VR che consente il rendering della scena virtuale solamente per quella parte che l'utente sta osservando direttamente, con una serie di risvolti positivi: anzitutto ridurre i colli di bottiglia prestazionali, ma anche ridurre gli eventuali malesseri che possono insorgere da un uso prolungato dei caschetti di realtà virtuale e infine accrescere il senso di coinvolgimento.