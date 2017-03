Nuovo iPad da 10,5 pollici, debutto imminente secondo le ultime voci

Nuove fonti confermano che i nuovi iPad da 10,5 pollici potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. A dirlo, dopo Apple World Today, è DigiTimes utilizzando un approccio sensibilmente differente. Se AWT utilizzava come base per le proprie speculazioni un'indagine di mercato, la fonte coreana si affida a fonti interne della filiera di produzione. Apple avrebbe velocizzato la produzione del tablet per prepararsi al suo debutto commerciale previsto nei primi giorni di aprile.

L'obiettivo è di presentare il tablet all'interno dello stesso evento di inaugurazione di Apple Park, il campus della compagnia che dovrebbe aprire i battenti proprio durante il prossimo mese di aprile. DigiTimes, che non sempre è affidabile nella pubblicazione delle voci di corridoio, aveva in passato dichiarato che il debutto dei nuovi iPad da 10,5 pollici era stato pattuito per maggio-giugno, ma accelerando il processo di produzione la società riuscirà a lanciarlo con anticipo.

Secondo la fonte iPad da 10,5 pollici sarà rivolto ai settori aziendali ed educativi, e sarà venduto in parallelo al tradizionale modello Pro da 12,9 pollici. Le due varianti occuperanno la fascia media e alta della proposta tablet per il 2017 della compagnia di Cupertino. Secondo le fonti delle catene di fornitura, Apple prevede di consegnare ai rivenditori solamente 1 milione di unità nel mese di marzo, mentre le catene prevedono di smistare 1,2 milioni di unità nei mesi successivi.

Sarà sempre il tradizionale modello da 9,7 pollici il più venduto della famiglia, con previsioni di consegne che variano dalle 3 alle 4 milioni di unità per tutto il primo trimestre del 2017, con una crescita "significativa" prevista nel secondo trimestre dell'anno. Rimane in dubbio il ruolino di marcia previsto per il nuovo modello aggiornato con display da 12,9 pollici, che dovrebbe debuttare secondo la fonte non prima del mese di maggio, o al massimo quello di giugno 2017-

Secondo MacRumors l'evento di presentazione del modello da 10,5 pollici potrebbe essere addirittura anticipato ad una data fra il 20 e il 24 marzo, quindi durante la prossima settimana. Apple non ha ancora inviato i consueti inviti alla stampa americana, cosa che si verificherà nei prossimi giorni al massimo se la soffiata si rivelasse davvero attendibile.