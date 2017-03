Nuovo iPad 9.7" smontato da iFixit. Un iPad Air 1 con hardware potenziato

Apple ha presentato insieme agli ormai famosi iPhone 7 e 7 Plus RED anche un nuovo iPad da 9.7 pollici che ha mandato in pensione il "vecchio" Air. In questo caso molti utenti hanno storto il naso a causa di un prodotto che è stato sì rinnovato a livello hardware anche se con componenti di non ultimissima generazione, in primis il processore, ma che ha effettivamente fatto un passo indietro per quanto concerne il design con uno chassis più spesso e pesante dell'Air finora in commercio. iFixit ha deciso di smontarlo per vedere cosa fosse cambiato nel nuovo iPad e ha scoperto alcune cose interessanti.

Il nuovo iPad effettivamente è una riedizione della prima generazione di iPad Air. Nulla di più e nulla di meno. In questo caso il display non si mostra come un unico blocco, ossia il pannello e il componente che si occupa degli input, tipico delle ultime generazioni ma in questo caso Apple torna a separare le due cose proprio come sulla prima generazione dell'Air. Oltretutto molte altre componenti del display risultano praticamente identiche a quelle presenti nel passato iPad anche se luminosità del nuovo risulta quanto mai superiore.

I rinnovamenti all'interno del tablet comunque ci sono e riguardano anche altre componenti. Parliamo del processore A9, di 2GB di RAM, di una nuova generazione di Touch ID ma anche di sensori migliorati per la fotocamera principale. Dunque seppur l'aspetto del nuovo iPad possa sembrare datato quello che l'utente otterrà a livello pratico con il dispositivo di Apple sarà sicuramente un passo in avanti rispetto agli Air contando soprattutto un prezzo ribassato rispetto alle precedenti generazioni. Ricordiamo come il nuovo iPad venga proposto a partire da €409 per il modello Wi-Fi da 32GB e da €569 per il modello Wi-Fi + Cellular da 32GB su Apple.com e presso gli Apple Store per arrivare ai 669 per la versione da 128GB di memoria e connettività Wi-Fi + Cellular.