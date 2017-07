Nokia 2 in arrivo. Un entry level con Snapdragon 212 e pulsanti integrati nel display

HMD Global sembra essere inarrestabile in questo 2017 e dopo aver annunciato l'arrivo sul mercato dei vari Nokia 3, Nokia 6 oltre al vintage Nokia 3310 ecco che l'azienda potrebbe ben presto presentare oltre al suo nuovo top di gamma anche un entry level davvero basilare ma assolutamente "smartphone". Direttamente sulla pagina di Geekbench è infatti apparso un nuovo smartphone targato Nokia esattamente il Nokia 2 che seppure con specifiche tecniche di poco conto potrebbe catturare l'attenzione del pubblico per l'esiguo prezzo a cui potrebbe essere lanciato sul mercato.

Sulla scheda del portale di benchmark fa dunque bella vista un device nuovo della famiglia HMD Global che seppure non viene delineato con il suo nome per esclusione dovrebbe appunto essere proprio il "basico" Nokia 2. In questo caso le specifiche parlano di un prodotto con un processore Snapdragon 212 che altro non è che un Quad-Core con clock da 1.27GHz al quale verrà posto 1GB di RAM.

E' palese come lo smartphone sia effettivamente un prodotto per chi non vorrà spendere molto ma che comunque vorrà rimanere al passo con i tempi tra social network, chat di messaggistica di ultima generazione ma anche multimedialità. Proprio da questo punto di vista si attende un prezzo quanto mai basso per il Nokia 2 che comunque potrebbe possedere pulsanti integrati a schermo e Android 7.0 Nougat.

Che prezzo dovrebbe possedere secondo voi per riuscire ad ottenere una buon successo?