No, nessuno vuole hackerare il tuo account Facebook: Jayden K. Smith è una bufala

Non c'è nessun Jayden K. Smith, presunto hacker professionista, che vuole hackerare il tuo account Facebook. La notizia, o per meglio dire la bufala virale, si è diffusa a macchia d'olio nei giorni scorsi costringendo anche la BBC a parlarne: il mezzo di infezione, come avviene ormai spesso, è Facebook Messenger, con un messaggio che avvisa l'utente che questo presunto hacker "ha il sistema connesso al tuo account Facebook" e può farne ciò che vuole, a grandi linee.

La diffusione di questo messaggio virale è frutto di utenti - probabilmente non espertissimi - che hanno iniziato a condividerlo con finalità benevole. Non sappiamo ancora da chi sia partito il tutto, ma sappiamo che ad oggi non ci sono prove su un eventuale account con il nome Jayden K. Smith che richiede l'amicizia su Facebook cercandone di compromettere la sicurezza degli account. E siamo ancora più sicuri del fatto che, anche se vi aggiungesse, non potrebbe nuocere più di tanto alla vostra sicurezza "hackerando" anche il vostro account sul social network.

Il messaggio, diffuso al momento in lingua inglese, riporta più o meno le seguenti parole:

"Per favore informa tutti i contatti nel tuo elenco Messenger di non accettare la richiesta di amicizia di Jayden K. Smith. È un hacker e ha collegato il sistema al tuo account Facebook. Chi lo accetta verrà attaccato, quindi assicurati che tutti i tuoi amici conoscano la situazione. Grazie. Messaggio inoltrato così come ricevuto".

Alla ricezione di un messaggio simile gli utenti più navigati possono soltanto rispondere con l'eliminazione, ma sappiamo che non tutti gli utenti hanno competenze tecniche di base, né possiamo pretendere che le abbiano. Precisiamo però che l'aggiunta in massa di contatti non conosciuti è considerata una violazione dei termini d'uso di Facebook, e quindi se anche Jayden K. Smith avesse cercato di aggiungere migliaia di utenti sul servizio non avrebbe avuto vita facile per aggirare le restrizioni imposte da Zuckerberg e colleghi.

Nonostante ciò il messaggio si è diffuso rapidamente online, e continua probabilmente a farlo al momento in cui scriviamo. Non è la più originale delle bufale, visto che il testo è simile a molti altri tentativi di "spam" in cui la parte più originale è spesso il nome del presunto hacker che vuole far danni sul vostro sistema. Nel messaggio sono presenti tutti gli ingredienti per raggiungere la viralità: avvisi sensazionalistici, conseguenze potenzialmente devastanti, consiglio di condividere i contenuti senza freni a tutti gli amici, parenti e conoscenti.

Fra le altre varianti di bufale diffuse su Messenger possiamo citare anche l'avviso delle vostre foto che diventeranno tutte, senza distinzioni, disponibili a tutti gli utenti, e quelli del servizio che diventerà presto a pagamento. E nonostante la serialità di alcune di queste campagne c'è ancora chi ci crede. E forse ci sarà sempre.