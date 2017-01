Niente alluminio su iPhone 8: il frame sarà in acciaio inossidabile

I nuovi "iPhone 8" attesi per la fine del 2017 potrebbero utilizzare un frame in acciaio inossidabile, come iPhone 4, per mantenere in posizione le due lastre di vetro per la parte frontale e quella posteriore. Niente alluminio, quindi, più leggero dell'acciaio ma anche parecchio più malleabile e soggetto a danni dovuti a cadute ed urti. La novità arriva da DigiTimes, fonte non sempre estremamente affidabile, che cita alcuni insider delle catene di fornitura taiwanesi partner di Apple.

"L'iPhone di prossima generazione dovrebbe abbandonare il suo design tradizionale in alluminio e adotterà un nuovo design utilizzando due pannelli in vetro rinforzato e un frame in metallo al centro. La cornice in metallo sarà realizzata in acciaio inossidabile utilizzando un processo di forgiatura per aumentare la resistenza e ridurre costi e tempistiche di produzione".

Apple non utilizza più l'acciaio inossidabile da iPhone 4S, dopo averlo introdotto per la prima volta su iPhone l'anno prima, con iPhone 4. I due dispositivi sfruttavano un design con doppio vetro cosiddetto a sandwich. Dopo iPhone 4S tutti i melafonini hanno fatto un abbondante uso di differenti leghe d'alluminio, materiale che offre al tempo stesso elevata rigidità strutturale e peso contenuto. Il processo di forgiatura utilizzato da Apple per l'acciaio potrebbe però essere più economico dell'attuale metodo di produzione utilizzato per la scocca in alluminio degli iPhone.

Le fonti citate da DigiTimes sostengono che Apple possa risparmiare in quello specifico ambito dal 30 al 50%, anche per via dei controlli di qualità meno instabili e, nonostante il cambio di materiali Apple continuerà a fornirsi dalle stesse società attuali. I nuovi rumor confermano altre voci sui melafonini che verranno rilasciati entro la fine dell'anno, secondo cui almeno un modello avrà finiture premium e design a doppio vetro con display edge-to-edge. Il sogno di Jony Ive è da anni quello di produrre un iPhone che sembra un semplice foglio di vetro, materiale oggi necessario per la ricarica wireless. In questo presunto iPhone, tasto Home e Touch ID saranno integrati sotto il display.

iPhone 8 potrebbe essere venduto per la prima volta in tre varianti differenti: la più piccola da 4,7 pollici e la più grande da 5,5 pollici; in mezzo una nuova versione da 5 pollici. C'è chi parla anche di una variante da 5,8 pollici, tuttavia i rumor in circolazione sui nuovi dispositivi Apple sono tanti e spesso parecchio contrastanti fra di loro, a tal punto che ad oggi non è facile farsi un'idea su quelli che saranno gli smartphone compiuti e pronti alla commercializzazione. Di tempo comunque ce n'è, con il debutto che non è previsto prima degli sgoccioli della prossima stagione estiva.