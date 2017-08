McDonald's realizza le sue pubblicità con il nuovo iPhone 8

Forse un nuovo modo di fare pubblicità o forse solamente la volontà di anticipare gli altri. E' quello che McDonald's Australia, la famosa catena di fast food americana, ha deciso di fare con le sue nuove pubblicità realizzate facendo vedere screen su quello che tutti dichiarano essere il nuovo iPhone 8. Una promozione realizzata ad hoc dall'azienda che addirittura ha utilizzato i famosi render del designer Benjamin Geskin realizzando a regola d'arte le schermate della propria pubblicità sull'ipotetico iPhone 8.

Chiaramente la trovata di McDonald's sembra essere puramente una mossa di marketing che cerca di catturare maggiore attenzione sul prodotto da sponsorizzare utilizzando quello che al momento sembra essere uno degli oggetti più chiacchierati nel mondo degli smartphone e non solo. La promozione, che tenta di promuovere le nuove caratteristiche di ordinazione mobile direttamente dall'applicazione di McDonald's, ha subito fatto il giro della Rete e la forma dell'iPhone 8 non è passata chiaramente inosservata ai più informati.

Contattato l'autore dei render del nuovo iPhone 8, usciti già durante lo scorso mese di maggio, ha dichiarato di non aver dato alcun permesso al colosso dei fast food di poter utilizzare le proprie immagini e dunque non è chiaro se l'azienda lo abbia fatto per semplice errore o se realmente la mossa è stata posta in essere per aumentare l'appeal sulla propria promozione, anche se quest'ultima probabilità sembra essere quella più plausibile.

Ricordiamo come il nuovo iPhone 8 di Apple dovrebbe possedere un aspetto completamente rivisto rispetto a quello attuale con nuovi materiali, quale il vetro e il metallo, e soprattutto un nuovo design anteriore con un display a tutto schermo riducendo al massimo le cornici. Chiaramente non sarà solo l'aspetto estetico a caratterizzare il nuovo iPhone 8 che introdurrà anche nuove tecnologie come il riconoscimento del volto tramite sensori anteriori ma anche ricarica wireless, display OLED e un sistema operativo iOS 11 in parte realizzato ad hoc per il nuovo smartphone di Apple.