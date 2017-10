MacBook Pro: le nuove tastiere a farfalla non sembrano poi così affidabili

I prodotti Apple hanno sempre posto gli utenti di fronte ad una netta divisione tra quelli che li odiano e quelli che invece li amano. Le scelte di Apple sul design ma anche sui componenti facenti parte dei prodotti molto spesso mettono in discussione il reale utilizzo del dispositivo che sembra andare oltre a quello che dovrebbe essere l'utilità dello stesso. Ecco che un prodotto bellissimo da vedere come il nuovo MacBook Pro venga messo sotto torchio dagli utenti in Rete a causa della tastiera a farfalla fortemente innovativa ma inutilizzabile per colpa di un po' di polvere. Ad oltre due anni dalla sua prima apparizione la tastiera creata da Apple continua a far discutere con repliche anche importanti.

Secondo il giornalista Casey Johnston di The Outline, la nuova tastiera dei MacBook Pro di Apple, non funziona come dovrebbe anzi come fanno tutte le altre nel mondo dei PC o dei MacBook precedenti. In questo caso il giornalista ha riscontrato delle anomalie nel tasto spazio del suo dispositivo e la diagnosi del Genius di un Apple Store dopo ore di verifiche è stata quella della presenza di "un granello di polvere" che si era posto al di sotto del tasto. Ebbene sì, perché la conformazione della tastiera che risulta fortemente bassa rispetto al case del MacBook tende a catturare molta meno polvere e sporcizia rispetto alle altre ma quando questo avviene anche un piccolo granello può mettere KO completamente il tasto.

Ciò che preoccupa è il fatto che questo potrebbe capitare molto più spesso di quanto non ci si immagini. Lo stesso giornalista racconta di aver avuto problemi per ben tre volte in poco tempo dovendo obbligatoriamente portare il notebook in assistenza dove gli addetti ai lavori devono addirittura sostituire l'intera parte inferiore della scocca e non solo i singoli tasti. Una situazione che non crea particolari preoccupazioni quando il MacBook è ancora sotto copertura dell'Apple Care o della garanzia legale ma che potrebbe divenirlo successivamente con un costo che si aggira sui 700 euro.

In Rete è possibile trovare ulteriori casi come questo in cui gli utenti si sono ritrovati addirittura con i tasti scollegati dal corpo macchina dopo pochi mesi di utilizzo e dunque compromettendo totalmente l'affidabilità delle nuove tastiere che, sì permettono una digitazione più veloce e soprattutto più produttiva, ma che sembrano avere troppi problemi rispetto ai benefici. Apple deve pensare a questo e il consiglio dei vari critici è quello di realizzare delle componenti che siano forse meno "belle" da vedere ma più affidabili a lungo andare e soprattutto non vengano messe al tappeto da un microscopico granello di polvere.

