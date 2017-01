MacBook Pro e batteria deludente per Consumer Reports: per Apple è colpa di un bug

Apple ha appena annunciato che grazie alla collaborazione con Consumer Reports è stato identificato un bug nel browser Safari. È stato questo problema software a provocare i risultati insoddisfacenti riportati dalla importante testata americana durante i test sull'autonomia operativa. La notizia dei test di Consumer Reports è stata riportata a livello internazionale da una moltitudine di siti e blog tecnologici, soprattutto perché la testata per la prima volta non consigliava l'acquisto del nuovo portatile della Mela proprio per via della problematica insorta durante i test.

Ma secondo Apple l'autonomia dichiarata non è errata e i test condotti da Consumer Reports sono stati compromessi da un bug software nella modalità sviluppatore di Safari utilizzata all'interno della metodologia del test. Quest'ultimo apparentemente "utilizza un'opzione nascosta di Safari pensata per lo sviluppo di siti web che disattiva la cache del browser", una feature che secondo Apple quasi nessun utente comune è costretto ad utilizzare. In altre parole, quasi nessun acquirente del portatile dovrebbe aver riscontrato i problemi segnalati da Consumer Reports.

Apple sostiene di aver identificato il problema: "Abbiamo chiesto a Consumer Reports di eseguire lo stesso test utilizzando le impostazioni più comuni", e "ci hanno detto che i loro MacBook Pro hanno riportato i risultati attesi per quanto concerne l'autonomia". Tuttavia un problema, anche se di natura software, c'è e Apple ha lavorato sodo per il rilascio - appena avvenuto - di un fix specifico. CR promette di rieseguire i test ed aggiornare la recensione - rivedendo la sua posizione nelle conclusioni finali, se necessario - una volta completati.

Anche se l'aggiornamento risolvesse in tronco i problemi portati alla luce da Consumer Reports, non è detto che si placheranno le critiche sull'autonomia dei nuovi portatili della Mela. Alcune recensioni internazionali hanno infatti riportato commenti simili a quelli di Consumer Reports, con la durata della batteria che non è facile da stimare e troppo variabile e non è detto che il fix appena rilasciato risolva il fenomeno. All'affiorare del problema Apple aveva rilasciato un aggiornamento in cui veniva eliminato il conteggio numerico della percentuale di carica residua.

Il problema è stato discusso anche nei forum ufficiali Apple, in cui viene segnalata anche una petizione su Change.org in cui attualmente sono solamente poco più di 30 i sostenitori. Segnaliamo per completezza che abbiamo pubblicato la recensione del nuovo MacBook Pro da 15 pollici con Touch Bar lo scorso dicembre, e la nostra specifica unità non ha mostrato segni di debolezza per quanto riguarda l'autonomia operativa.