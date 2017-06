MacBook Pro annunciati al WWDC sono più veloci del 20% rispetto ai precedenti

Il recente WWDC 2017 di Apple ha proposto davvero molteplici novità in seno ai più disparati prodotti presenti nel catalogo dell'azienda di Cupertino. Se da una parte sono stati presentati i nuovi sistemi operativi come iOS 11 o anche macOS High Sierra quello che ha colpito di più sono state le presentazioni anche di nuovi prodotti come l'iPad Pro da 10.5 pollici, il nuovo iMac Pro per passare anche al primo vero speaker targato Apple quale HomePod.

Non è tutto perché l'azienda di Cupertino ha anche aggiornato i propri MacBook Pro presentati durante lo scorso anno con la presenza della tanto chiacchierata Touch Bar. In questo caso l'aggiornamento ha riguardato esclusivamente i processori con il posizionamento dei nuovi Intel Kaby Lake che affiancati ad una scheda grafica più potente e ad SSD di ultimissima generazione hanno permesso un upgrade in termini di velocità.

I risultati tecnici delle prove sui nuovi MacBook non sono ancora effettivamente giunti ma camparando le specifiche tecniche e soprattutto stando ai primi risultati apparsi su Geekbench 4, l'incremento in termini di velocità oltre che di potenza sembra addirittura poter arrivare al 20%. Effettivamente il nuovo MacBook Pro da 15 pollici con il nuovo Intel Core i7 Kaby Lake permette di raggiungere un punteggio di 4632 in Single Core e di 15747 in Multi Core. Il MacBook Pro del 2016 invece con processore Intel Core i7 Skylake riesce a totalizzare valori di 4089 in Single Core e di 13155 punti in Multi Core.

E' chiaro che i test effettuati con Geekbench 4 lasciano il tempo che trovano ma è altrettanto chiaro che l'aggiornamento ai processori Intel Kaby Lake non ha permesso altro che migliorare i MacBook Pro nelle loro prestazioni e i risultati sembrano confermare la tendenza ad un miglioramento più importante di quello che ci si attendeva effettivamente. Certo la notizia non potrà che destare fastidio a tutti coloro che hanno deciso di acquistare la versione dei MacBook Pro con i processori Skylake dello scorso anno che dunque a distanza di pochi mesi diventano in qualche modo già "vecchi". Ma si sa che nella tecnologia queste situazioni sono quasi all'ordine del giorno e purtroppo capita sempre più spesso di potersi imbattere in acquisti che vengono superati in poco tempo.