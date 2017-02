MacBook Pro 2017 con Intel Kaby Lake in arrivo. Primi indizi grazie a macOS 10.12.4

I nuovi MacBook Pro 2017 di Apple hanno portato senza dubbio novità in seno alle componenti hardware, al design del prodotto ma anche ad alcune feature quali l'innovativa Touch Bar al posto dei classici tasti funzione fisici. Se dal punto di vista estetico le novità sono state recepite dagli utenti positivamente, i componenti quali in primis il processore, sono stati letteralmente bocciati. Sì perché nei nuovi MacBook Pro 2017 Apple non ha posto le nuove CPU Intel Kaby Lake ma le precedenti Sky Lake anche se queste ultime erano praticamente già disponibili.

Tutto questo però potrebbe cambiare molto presto visto che il rilascio dell'ultima Beta di macOS 10.12.4 ha permesso di scoprire novità proprio in seno all'arrivo dei processori Intel Kaby Lake di ultima generazione. Sì perché dal codice è stato possibile vedere il possibile arrivo di due nuovi modelli per quanto concerne il MacBook Pro da 13 pollici senza Touch Bar: un Intel i5-7260U da 2.2 GHz ed un Intel i7-7660U da 2.5 GHz entrambi corredati dalla scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 640.

Per quanto riguarda invece i nuovi MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar le novità in arrivo riguardano sia le versioni con i5 che quelle con i7. Nello specifico dovrebbero arrivare il nuovo Intel i5–7267U con un clock da 3.1 GHz come anche il nuovo Intel i5–7287U con clock da 3.3 GHz entrambi in accoppiata alla nuova Intel Iris Plus Graphics 550. Per il modello invece più potente in arrivo un Intel i7-7567U con clock da 3.5 GHz ed Intel Iris Plus Graphics 650.

Infine novità anche per il nuovo MacBook Pro da 15 pollici con Touch Bar che vedrà l'arrivo di tre nuove CPU quali Intel i7-770HQ da 2.8 GHz, quindi anche un Intel i7-7820HQ da 2.9 GHz ed infine l'ultimo ma più potente Intel i7-7920HQ da 31. GHz, chiaramente tutti accompagnati dalla nuova GPU Intel HD Graphics 630.

Oltre a queste novità che non potranno che rendere felici tutti coloro che non hanno voluto acquistare i nuovi MacBook Pro 2017 con processori Sky Lake ma che hanno voluto attendere speranzosi dell'arrivo a breve dei nuovi Intel Kaby Lake. Ma non è tutto visto che oltre a queste novità è sempre più probabile l'arrivo di macchine che possano ospitare fino a 32GB di RAM. Sappiamo bene, infatti, come gli attuali MacBook Pro, seppur "pompati" al massimo, possano essere configurati con la presenza di massimo 16GB di RAM. Questo aveva creato un po' di malumore in tutti quegli utenti professionisti che sfruttano al massimo il loro laptop e che avevano dovuto declinare l'acquisto proprio per questo motivo. Apple sembra pronta a rimediare a questa mancanza e in un futuro quanto mai vicino offrirà il massimo delle configurazioni in seno anche alla RAM.