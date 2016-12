MacBook Pro 2016: l'autonomia delude e Consumer Reports ne sconsiglia l'acquisto

I nuovi MacBook Pro di Apple non sembrano essere nati sotto una buona luce, stando almeno alle recensioni delle maggiori testate giornalistiche ma anche e soprattutto secondo le problematiche che stanno affrontando gli utenti che li hanno acquistati. Sì perché in molti stanno affollando le pagine di supporto di Apple contestando il fatto che i propri laptop di nuova generazione non raggiungano per nulla le autonomie dichiarate dall'azienda di Cupertino. Un problema che ha riguardato anche le prove effettuate da Consumer Reports, il quale addirittura ne ha sconsigliato almeno al momento l'acquisto.

La prestigiosa testata giornalistica solitamente realizza molteplici test ad ogni tipo di notebook che entra sul mercato. Gli stessi, come dichiarato da Consumer Reports, vengono acquistati negli store ufficiali proprio come fanno gli utenti finali e questo viene fatto per permettere di avere un resoconto reale su prodotti in vendita e non su prodotti dedicati magari alla stampa. Le prove vengono effettuate scaricando una serie di pagine web in sequenza in modo da portare a spegnimento il notebook in test. Una procedura identica per tutti i prodotti in test che ha permesso nel corso degli anni di realizzare un format completo di confronto.

Per quanto riguarda i MacBook Pro di Apple, Consumer Reports, ha voluto confrontare tutte e tre le versioni dei laptop ossia quelli da 13 pollici con e senza Touch Bar e quello da 15 pollici chiaramente con Touch Bar, visto che la stessa è sempre presente per questa dimensione. Durante le prove le incongruenze sulle prestazioni della batteria sono state importanti visto che, ad esempio, con il 13" senza Touch Bar, il MacBook Pro ha fatto registrare 19.5 ore in una sessione ma solo 4.5 ore in una successiva. Stessa anomalia anche per il laptop sempre da 13" ma con Touch Bar che in due sessioni ha raggiunto le 16 ore prima e poi solo 3.75 ore nella successiva. Ultimo il MacBook Pro 15 pollici che ha permesso due sessioni rispettivamente da 18.5 ore e da 8 ore.

Quello che rende quanto mai anomalo il valore delle autonomie dei nuovi MacBook Pro è il fatto che solitamente le oscillazioni in questi test variano al massimo per il 5%, percentuale ben lontana da quella ottenuta con i prodotti Apple in questione. Proprio per questo, Consumer Reports, oltre ad aver affermato apertamente di non consigliare l'acquisto di questi nuovi laptop agli utenti che ne hanno intenzione, almeno al momento, ha anche inviato i risultati delle proprie prove ad Apple che ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ma solo la possibilità per tutti gli utenti di affidarsi all'assistenza degli Apple Store per eventuali problematiche.