Lo stand che trasforma Apple Watch in un Macintosh in miniatura

Un appassionato Apple che si rispetti, che fra i prodotti di Cupertino ha anche l'Apple Watch, non può farsi mancare il nuovo stand W3 di Elago, che ha proprio la forma dell'iconico sistema all-in-one della società. Si tratta di un semplicissimo supporto in silicone che serve per mantenere in posizione l'orologio, che vanta tutti i tratti tipici del Macintosh. C'è anche un piccolo intaglio nel posto in cui il computer conteneva il lettore per il floppy disk, e costa solo 15 dollari.

Il piccolo W3 di Elago supporta anche la modalità nightstand, quindi è possibile utilizzare il proprio Macintosh in miniatura come sveglia, posizionando il tutto sul comodino. Lo stand funziona sia con Apple Watch Series 1 che con il più potente Series 2, ed entrambe le versioni da 38 e 42mm dell'orologio sono supportate. Alla base del semplice supporto non c'è un lavoro di ingegnerizzazione notevole, e la sua semplicità sta alla base del prezzo di vendita contenuto.

Il piccolo disco in plastica per la ricarica dell'Apple Watch si inserisce in un foro circolare presente nello stand e il cavo per la ricarica (non incluso) va nascosto lì sotto. Non è necessario rimuovere il cinturino dall'orologio per inserirlo nel supporto, dal momento che lo stesso può avvolgere la sua parte posteriore, tuttavia per la "massima esperienza Macintosh" in miniatura, oggi direttamente dal lontano 1984, è naturalmente preferibile inserire solo il quadrante togliendo il cinturino.

La cosa buffa? L'orologio imita un computer che in realtà supera senza troppi problemi in potenza computazionale e versatilità: in paragone infatti Apple Watch contiene 512 MB di RAM, quando ai tempi il primo Macintosh ne poteva sfruttare solamente 128 KB. Per i nostalgici della Mela Elgato W3 è senza dubbio un gadget "must have", che non si può perdere. Attualmente è in vendita su Amazon.com, ma non c'è traccia sullo store italiano dove però potrebbe arrivare a breve.