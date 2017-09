LIVE BLOG Evento Apple del 12 settembre: segui con HWU la presentazione di iPhone X

In occasione dell'evento che Apple ha organizzato per il 12 settembre la redazione di Hardware Upgrade terrà un Live Blog in cui discuteremo insieme gli ultimi annunci della compagnia. Seguiremo l'evento anche con i formati convenzionali, ma se volete conoscere tutte le novità in diretta e in italiano, questo è il modo migliore per farlo insieme a noi e alla nostra community.

Evento Apple, come seguire il Live Blog di Hardware Upgrade

Dove? Potete seguire il nostro Live Blog semplicemente collegando il vostro browser >> a questo indirizzo <<, con la pagina che verrà aggiornata in tempo reale man mano che i diversi vertici dell'azienda di Cupertino si susseguiranno sul palco per presentare i nuovi prodotti. Quando? L'evento inizierà ufficialmente alle ore 19 del 12 settembre 2017, mentre inizieremo con le nostre coperture circa 20 minuti prima, alle ore 18.45, in modo da prepararci insieme alle novità.

Cosa aspettarsi dal nuovo evento di lancio di Apple? Si tratta dell'evento dell'anno in quel di Cupertino, questo è indubbio. Potrebbe durare più del solito, quindi se interessati mettete in standby i vostri appuntamenti per almeno due ore dall'inizio. I grandi attesi sono ovviamente iPhone X, senza cornici e con display OLED; iPhone 8 e iPhone 8 Plus, più tradizionali ma con qualche importante novità (ricarica wireless?); nuovi Apple Watch ed Apple TV. Ci saranno anche protagonisti minori: sicuramente avremo qualche infarinatura sui nuovi software, novità non ancora annunciate ufficialmente su iOS 11 e macOS, ed altro. Infine potrebbe esserci anche la consueta One More Thing... di jobsiana memoria. Che Apple voglia "virtualmente" stupirci?

Lo scopriremo solo questa sera. L'appuntamento - lo ricordiamo - è quindi alle ore 18.40 con il LIVE BLOG di Hardware Upgrade. Non mancate!