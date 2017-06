Le scarpe da tennis Apple degli anni '90 in vendita su eBay a 15 mila dollari

Per alcuni i cimeli storici non hanno prezzo, altri possono spendere centinaia di migliaia di euro per ferraglia non funzionante del passato firmata Apple. Heritage Auctions propone adesso un prodotto che contiene la Mela morsicata, ma non ha nulla a che vedere né con l'informatica, né con l'elettronica in senso lato. Si tratta di un paio di scarpe da tennis vintage con logo Apple rdei primi anni '90 con lo stile allora in voga, in vendita su eBay a partire da 15 mila dollari.

L'asta inizierà domenica prossima e la società che ha organizzato l'evento si aspetta un prezzo di chiusura fra i 24 e i 35 mila dollari. La descrizione che si legge sul sito racconta in breve la storia di queste scarpe: negli anni '90 gli sneakers Apple erano stati prodotti dalla compagnia in quantità limitate ed esclusivamente per i propri dipendenti. Si tratta quindi di un modello raro ed esclusivo, per cui i fanatici della Mela potrebbero essere disposti a spendere parecchio.

Non è la prima volta che viene venduto un gadget con la Mela morsicata a prezzi stratosferici. L'anno scorso in un'altra asta sono stati venduti degli oggetti indossati in passato dal compianto Steve Jobs, fra cui una giacca di pelle a 22 mila dollari, un paio di jeans a 3 mila dollari e un orologio Seiko a quasi 13 mila dollari. L'anno precedente, invece, i biglietti da visita originali dell'ex-CEO di Apple erano stati piazzati al prezzo conclusivo di 10 mila dollari.

Le scarpe da tennis hanno un'estetica piuttosto tradizionale, tipica degli sneakers che andavano di moda nei primi anni '90. Quelle in vendita sono della misura 9 1/2 americana e si contraddistinguono per il logo utilizzato dalla società in quegli anni, ovvero la Mela morsicata con i colori dell'arcobaleno. Un po' anonime per giustificare la spesa, ma siamo sicuri che queste scarpe verranno comprate in un lampo da qualche - facoltoso - fan appassionato.