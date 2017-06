Le applicazioni più importanti su iOS stanno diventando sempre più pesanti

Nel corso degli anni gli smartphone ma anche i tablet hanno visto lievitare i propri storage interni cercando di dare maggiore spazio a tutti i contentui multimediali che gli utenti solitamente ripongono nei propri dispositivi mobile. In questo caso la memoria interna di un determinato dispositivo, quale smartphone o tablet, sembra non essere più semplicemente prerogativa dei contenuti multimediali realizzati direttamente dagli utenti ma anche e soprattutto delle applicazioni che risultano essere sempre più "obese" rispetto agli scorsi anni.

Secondo una ricerca realizzata da SensorTower le applicazioni più importanti nel panorama mondiale pesano sempre di più con un incremento in soli 4 anni addirittura di 11 volte. In effetti osservando il grafico dei ricercatori si può osservare come in media si sia passati da un valore di 164MB del 2013, somma delle dieci applicazioni più importanti presenti su iOS, ad un valore di 1.8GB degli ultimi mesi. In questo caso l'incremento del codice delle applicazioni sviluppate è da considerare anche nell'insieme degli sviluppi dei firmware di iOS come anche l'incremento delle risoluzioni dei dispositivi avvenute nel corso di questi ultimi anni.

E' palese comunque che applicazioni come Facebook, Gmail, Spotify ma anche Google Maps. Uber, YouTube, Instagram, Messenger e Snapchat abbiano incrementato notevolmente la loro richiesta di spazio negli smartphone o nei tablet degli utenti. Specificatamente possiamo osservare come l'applicazione più utilizzata quale Facebook abbia raggiunto addirittura i 419MB di peso o anche Uber pesi addirittura 285MB. Interessane anche notare come Snapchat nel corso degli anni abbia aumentato il peso dell'applicazione di 10 volte rispetto ai 4MB con cui pesava nel lontano 2013. Sorte simile anche per le altre app che hanno spesso quintuplicato il loro peso sullo store di Apple.

Insomma sembra sempre più palese che le aziende produttrici di dispositivi mobile dovranno fare i conti con la necessità da parte degli sviluppatori di maggiore spazio per le loro applicazioni. Proprio Apple cerca di remare a favore degli sviluppatore del proprio ecosistema progettando un sistema operativo che riduca al massimo questo aumento indiscriminato del peso delle applicazioni. La regola è quella di sviluppare l'applicazione consentendo all'utente, in seconda battuta, di attivare o meno alcune funzionalità che dunque aumentino a posteriore il peso delle stesse. Strumenti che sembrano comunque non aver risolto il problema forse anche per una cattiva ottimizzazione a monte.