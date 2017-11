La storia dietro l'iconico ritratto di Steve Jobs realizzato da Albert Watson

Definito uno dei venti fotografi più influenti di sempre, Albert Watson, annovera nella sua carriera da servizi e copertine di moda fino a ritratti di personaggi famosi, come quello di Steve Jobs. E' proprio la foto al co-fondatore di Apple che torna oggi alle cronache grazie al video racconto che l'autore ha voluto fare per Profoto in cui svela alcuni retroscena proprio inerenti a quel ritratto dell'ormai defunto inventore degli iPhone.

Il fotografo racconta come una rivista gli chiese di effettuare alcuni scatti capaci di ritrarre le persone più influenti degli Stati Uniti. Tra di esse c'era chiaramente Steve Jobs al quale era stata richiesta un'ora del suo prezioso tempo per la realizzazione degli scatti. Ebbene l'appuntamento venne fissato per le 9 del mattino e Watson racconta come alle 8.59, Steve Jobs, arrivò estremamente puntuale. Watson sapeva che il CEO di Apple non amasse per nulla essere fotografato per questo dichiarò a Jobs che lo avrebbe trattenuto solamente mezz'ora e non un'ora come previsto ricevendo dal fondatore di Apple un grosso sorriso e la risposta: "Sarebbe grandioso. Oggi ho un sacco di cose da fare".

In soli 20 minuti lo scatto era stato effettuato e Watson riuscì ad accorciare i tempi del loro lavoro cercando di ragionare come avrebbe fatto Jobs. Per questo realizzò la foto con uno sfondo bianco in modo da non avere troppi fronzoli capaci di falsificare il vero aspetto del fondatore di Apple che doveva apparire proprio come era realmente. Divertente la richiesta che Watson fece a Jobs: "Vorrei che mi guardasse in camera come se fosse con altri suoi colleghi che non sono d'accordo con lei ma lei sa bene di avere ragione". La risposta da parte del CEO di Apple fu: "Facilissimo visto che mi accade ogni giorno".

Lo scatto passò alla storia come tutto quello che apparteneva in qualche modo a Steve Jobs. Prima di uscire dal laboratorio il CEO vide la foto e chiese a Watson se poteva averla per sé visto che si trattava di una delle migliori mai fatte. La stessa foto venne utilizzata da Apple per commemorare la sua morte durante il 5 ottobre 2011 sul portale della sua azienda.