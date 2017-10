La BMW Z8 di Steve Jobs viene messa all'asta. Potrebbe essere venduta per 400.000 dollari

Sotto consiglio di Larry Ellison, il defunto Steve Jobs, nel lontano 2000 decise di comprarsi la BMW Z8 un'automobile per certi versi unica ed originale che ricalcava in praticamente tutto lo stile del co-fondatore di Apple come anche dei suoi prodotti. Una sportiva tedesca che univa ai tempi la potenza con il futuro e la tecnologia grazie alla presenza di un telaio in alluminio, gli ABS con il controllo della frenata in curva ma anche il controllo dinamico della stabilità e l'anti pattinamento in accelerazione con controllo della trazione. Era una macchina da 400 cavalli con eleganti interni in pelle e una linea minimale ma assolutamente di pura eleganza.

Steve Jobs se ne innamorò praticamente subito e la tenne fino al 2003 decidendo poi di venderla all'attuale proprietario che ad oggi l'ha tenuta in "cassaforte" dopo averla venduta ad un imprenditore della Bay Area pentendosene già dopo 18 mesi. Un vero gioiello non solo per il suo comparto tecnico o per il suo stile ma per il fatto che è realmente appartenuta a Steve Jobs e questo di certo avvalora come nessun altra cosa la BMW Z8 che andrà all'asta nei prossimi giorni.

Sì, l'automobile di Steve Jobs viene inserita nell'asta di Sotheby's, una delle case di aste più importanti di New York, e vedrà l'ufficializzazione dal prossimo 6 dicembre con un prezzo di partenza pari a 128.000 dollari. Nella descrizione dell'auto si può leggere come Jobs amasse le auto tedesche per la loro precisione nella realizzazione ma anche per il loro design. Amava le moto BMW come anche le auto Mercedes-Benz Classe SL e fu appunto persuaso da Larry Ellison, allora CEO di Oracle, nell'acquistare la nuova BMW Z8. Un'auto simbolo della modernità e della tecnologia automobilistica capace di rispecchiare in tutto e per tutto lo stile Apple e gli aspetti filosofici di Jobs.

Un simbolo posseduto da Steve Jobs che di certo non passerà inosservato all'asta di New York anzi ci si attende per essa un successo importante con prezzi di acquisto che potrebbero facilmente superare i 400.000 dollari. La BMW Z8 ha percorso poche migliaia di miglia sia con il suo primo proprietario Steve Jobs che con i successivi ma è chiaro che chi l'acquisterà non lo farà per usarla quotidianamente ma per ottenere un pezzo di storia appartenuto ad un grande della tecnologia e non solo come Steve Jobs.