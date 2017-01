La Apple di Tim Cook è meno competitiva, secondo ex-ingegnere della società

Sotto le redini di Tim Cook, che ha ricevuto il ruolo di CEO di Apple da Steve Jobs nel 2011, la Mela è diventata una società gerarchica, dove ogni esponente occupa una certa posizione e svolge i compiti richiesti da quella mansione specifica. Insomma, è fin troppo normale rispetto all'epoca di Jobs: "Nel 2007 dal punto di vista organizzativo Apple era il selvaggio west", sono state le parole di un ex della società, Bob Burrough, ai microfoni della CNBC.

L'emittente statunitense ha intervistato Burrough in seguito ad una serie di tweet dello stesso in cui definiva la Apple di Jobs una compagnia "leggera, competitiva, dinamica". Dal suo punto di vista Cook ha cercato di renderla normale, eliminando gli esistenti conflitti fra i vertici e creando una gestione su più strati, tuttavia ha anche eliminato lo spirito con il quale Apple si contraddistingueva rispetto alle altre compagnie del settore tecnologico, e non.

Dopo essere stato ingaggiato da Apple in uno specifico ruolo manageriale, Burrough ha in realtà speso i primi due anni su progetti totalmente esterni al suo ruolo principale, dal momento che questi avevano all'epoca una priorità superiore rispetto alle mansioni richieste dal suo contratto. I progetti stessi erano la priorità massima della compagnia. Adesso Apple somiglia quello che all'epoca era Palm: altamente organizzata e con responsabilità ristrette a singoli manager.

"C'era un chiaro senso comune, in Palm, per cui ogni persona aveva una responsabilità ben precisa, e raramente questa regola veniva accantonata", sono state le sue parole. "Quando andavi da qualcuno alla ricerca di aiuto per risolvere un problema la risposta più comune era 'non mi occupo di questo', 'non è il mio lavoro'". Tuttavia, nonostante l'organizzazione aggressiva della "vecchia" Apple, alcuni dirigenti della compagnia hanno di recente precisato che non c'è mai stata competizione fra i team.

In occasione del decimo anniversario dal debutto del primo iPhone erano affiorate alcune voci su presunte competizioni fra i team di sviluppo che si occupavano del progetto, ma Tony Fadell, uno dei dirigenti che all'epoca lavoravano sullo smartphone, ha smentito tutto: "Sbagliato! Non c'è mai stata competizione. Insieme abbiamo cercato la migliore soluzione e Steve ci chiedeva di provare tutte le possibilità", ha scritto Fadell su Twitter qualche giorno fa.

Cook non riesce a trasmettere la stessa passione per la tecnologia che mostrava Jobs in ogni sua presentazione, ma grazie all'eredità lasciata dall'ex-iCEO e alle sue capacità imprenditoriali è riuscito a raddoppiare il fatturato annuale di Apple, che non è certamente poco. Allo stesso tempo però i più critici hanno fatto notare che oggi Apple è diventata troppo dipendente dall'iPhone e non pare essere capace di lanciare dispositivi dirompenti capaci di invertire il trend.

Secondo i piani trapelati potrebbe arrivare una discussa auto a guida autonoma, anche se pare che per adesso si sta lavorando esclusivamente sulla piattaforma software. Un'automobile proprietaria Apple, al momento in cui scriviamo, sembra un'ipotesi ancora decisamente lontana del tempo.