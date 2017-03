L'iPhone premium potrebbe chiamarsi Edition, proprio come Apple Watch

Apple potrebbe chiamare il modello premium del 2017 iPhone Edition, stando a quanto riportato dal sito web giapponese MacOtakara. Il dispositivo dovrebbe essere annunciato a fianco di due evoluzioni minori, chiamate iPhone 7S e iPhone 7S Plus, con la dicitura Edition che naturalmente sottolineerà l'esclusività del dispositivo rispetto ai modelli tradizionali. Del resto anche il prezzo sarà commisurato alla sua esclusività: l'Edition potrebbe costare infatti più di 1159 Euro.

Apple sta attualmente provando diversi prototipi dello smartphone, cambiando di volta in volta la tecnologia per il display, i materiali utilizzati. Alcuni dei prototipi hanno ancora un display LCD IPS, mentre altri sfruttando la tecnologia AMOLED che dovrebbe essere integrata sul prodotto finale. Con i dispositivi non ancora finalizzati Apple prova tasti home fisici o incorporati nel display, ma anche diverse combinazioni di materiali per la scocca, fra cui vetro, alluminio e ceramica bianca.

Con le prove Apple cerca di capire quali tecnologie e quali materiali siano davvero utilizzabili e convenienti per la fase della produzione di massa, laddove altre fonti si sono mostrate in passato molto più certe. Ming-Chi Kuo, Nikkei e il Wall Street Journal hanno più volte scritto che il nuovo iPhone Edition avrà un display AMOLED, mentre i due dispositivi meno premium (ma non di certo economici) utilizzeranno la tradizionale tecnologia LCD IPS.

MacOtakara è invece certo sulle dimensioni del pannello del modello Edition, pari a 5 pollici, la compatibilità con la ricarica wireless e il modulo doppio per la fotocamera posteriore. iPhone 8 dovrebbe fare uso di un display edge-to-edge da 5,8 pollici in un dispositivo grande quanto l'iPhone tradizionale da 4,7 pollici. Il display sarà suddiviso in due parti: una da circa 5 pollici, ed è quella a cui probabilmente fa riferimento la fonte, e un'altra in cui ci saranno dei tasti virtuali.