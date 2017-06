L'iMac da 21.5 pollici: RAM e CPU sostituibili, invalidando la garanzia

Il nuovo iMac da 21.5 pollici, recentemente presentato da Apple, è già stato sottoposto ad un disassemblaggio e ad una valutazione della riparabilità da iFixit, che ha notato come la RAM non sia saldatasulla scheda madre e rimanga, quindi, in via teorica sostituibile.

Contrariamente all'iMac Pro, infatti, i banchi non sono saldati sulla scheda madre e sarebbe quindi possibile sostituirli - un fatto che vede il suo ultimo precedente nel 2013. Purtroppo, però, per effettuare questa operazione è necessario disassemblare il case e rimuovere interamente lo schermo, motivo per cui l'intervento non è facilmente effettuabile dall'utente finale. Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è che, al di là della difficoltà tecnica di disassemblare l'iMac da 21.5 pollici, la garanzia andrebbe a decaderein caso di manomissione.

Non solo la RAM è sostituibile, però, dal momento che anche la CPU non è saldata e per questo potrebbe teoricamente essere sostituita con un modello più prestante. Anche in questo caso, però, la garanzia verrebbe intaccata: Apple ha posizionato degli adesivi per invalidare la garanzia sopra le viti che mantengono il processore solidale al dissipatore e alla scheda madre.

Tra gli aspetti negativi si segnala il vetro incollato al pannello, fatto che aumenta i costi di riparazione e anche l'impatto ambientale, dal momento che è necessario sostituire due componenti teoricamente indipendenti anziché uno in caso di rottura di uno dei due.

iFixit dà un giudizio complessivo di 3/10 alla riparabilità del nuovo iMac, principalmente per via della CPU e della RAM sostituibili che fanno da parziale contrappeso alla difficile apertura e al vetro incollato al pannello.