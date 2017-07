iPod Nano e iPod Shuffle non saranno più venduti. Apple mantiene solo iPod Touch

Gli iPod Nano e Shuffle sono fuori produzione. Una scelta quella di Apple che è giunta un po' a sorpresa ma che in qualche modo sembra definire il momento dei lettori musicali che non riescono più a fare la fortuna di un tempo soprattutto per la conquista dei servizi di streaming musicale ma anche e soprattutto per l'avvento di smartphone sempre più performanti anche come lettori di musica. Fa comunque un certo effetto non vederli più a catalogo sullo Store Online di Apple soprattutto sapendo che effettivamente hanno "salvato" l'azienda nei primi anni del 2000 prima dell'avvento dell'iPhone.

Era l'ottobre 2001 quando per la prima volta Steve Jobs presentò al mondo il piccolo lettore musicale. Il piccolo iPod, un dispositivo grande come un pacchetto di sigarette, con un disco rigido integrato capace di memorizzare fino a 5GB di canzoni grazie alla connessione con iTunes, il primo vero software di Cupertino per la catalogazione della musica digitale. Apple fece un prodotto che gli altri avevano solo immaginato e che era anche bello da vedere oltre che portatile stando praticamente in un taschino della camicia. Un cambiamento epocale che si capì solo qualche tempo dopo con l'arrivo dell'iPhone e dell'iPad che incorporarono le basi dell'iPod ampliandole e specificandole.

In tutti questi anni l'iPod ha mantenuto un forte appeal nei confronti degli utenti Apple. L'idea di portare tutta la propria musica in un piccolo dispositivo con caratteristiche basilari ma assolutamente perfette nel loro funzionamento ha permesso il successo degli iPod che si sono evoluti diversificando i loro connotati tra iPod Touch, capace di far divertire gli utenti con i giochi, con la navigazione su web o con la visualizzazione dei video su di un display completamente touch, iPod Nano con la sua ghiera "touch" capace di rendere facile ed intuitivo ogni comando e iPod Shuffle così piccolo da poter essere il compagno ideale nelle sessioni sportive di allenamento.

Apple ha deciso che non vi era più posto per loro nel catalogo degli iPod e da oggi non sarà più possibile acquistarli sullo store online del colosso di Cupertino. Queste le poche parole di Apple allo stop della produzione e vendita dei due iPod:

Oggi, stiamo semplificando la nostra lineup iPod con due modelli di iPod touch ora con il doppio della capacità e prezzi a partire da 199 dollari, e stiamo interrompendo iPod nano e iPod Shuffle.

In effetti rimangono a catalogo solo gli iPod Touch che vendono ridimensionati nel taglio della memoria e del prezzo. In questo caso è ora possibile acquistare un iPod Touch da 32GB di memoria interna ad un prezzo di 239€ oppure nella versione da 128GB ad un prezzo di 359€.