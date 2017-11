iPhone X: secondo DisplayMate è il miglior pannello in assoluto

Il nuovo iPhone X di Apple ha il miglior display in assoluto secondo le analisi di DisplayMate. Il famoso portale di analisi tecnica ha realizzato approfondite valutazioni sul nuovo pannello AMOLED realizzato da Samsung ed ottimizzato dall'azienda di Cupertino per il nuovo iPhone del decimo anniversario. La valutazione da parte di DisplayMate è risultata univoca configurando il nuovo pannello flessibile come il migliore in assoluto grazie all'implementazione del sistema Precision Display Calibration realizzato da Apple.

Il pannello OLED flessibile offre, sempre secondo DisplayMate, la migliore precisione per quanto concerne il colore e questa valutazione è stata fatta sia per lo standard sRGB che per DCI-P3. Punto forte del pannello "made" in Samsung sembrerebbe la luminosità che stando ai parametri di DisplayMate è la maggiore registrata per i pannelli OLED ad oggi. Avevamo visto come proprio Samsung fosse riuscita con il proprio Note 8 a raggiungere valori elevati nelle modalità di uso sotto questo punto di vista e di fatto nelle stesse condizioni iPhone X riesce a superare i 634 nits maggiori dei 560 nits raggiunti dal phablet di Samsung.

Da sottolineare il fatto che il Note 8 di Samsung era riuscito nel raggiungere il valore di 1240 nits solo su di un'area specifica dello schermo. Alla pari lo smartphone di Apple si ferma ad 809 nits e questo appunto è sintomo del lavoro realizzato dall'azienda di Cupertino la quale proprio grazie all'ottimizzazione e al suddetto sistema Precision Display Calibration sia riuscita ad ottenere valori maggiori nell'uso quotidiano rispetto a quanto fatto da Samsung.

La valutazione tecnica di DisplayMate continua poi definendo il pannello OLED dell'iPhone X con un basso livello di riflettenza (solo il 4.5%) con una capacità di offrire le immagini a colori a 24 bit anche con una luminosità minima di 2 nits. I tecnici di DisplayMate inoltre hanno parole positive per le scelte realizzate da Apple come l'implementazione del Night Shift capace di ridurre la quantità di luce blu migliorandone la lettura notturna ma anche la nuova funzionalità True Tone che in automatico permette la modifica del punto di bianco su misurazioni in tempo reale della luce ambientale.

Ricordiamo come il display realizzato da Samsung e posto in essere da Apple nel nuovo iPhone X possegga una dimensione reale di 5.8 pollici di diagonale con una risoluzione in HDR di 2436x1125 pixel e 458 pixel per pollice. Contrasto di 1.000.000:1 con una gamma cromatica P3.