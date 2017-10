iPhone X Plus: nel 2018 in arrivo una versione da 6.46''? Ecco come sarà

Il nuovo iPhone X, lo smartphone che in qualche modo ha cambiato e cambierà la filosofia di Apple, arriverà il prossimo 3 novembre ma è palese come la sua presentazione abbia suscitato non poco interesse negli utenti che attendo con impazienza il via ai preordini del prossimo 27 ottobre. Nel contempo però ecco arrivare alcune indiscrezioni sulla possibilità che l'iPhone X non rimanga un prodotto a sé stante ma possa essere affiancato da un "fratello maggiore" con un display maggiore proprio come avvenuto con le versioni Plus degli iPhone dal 6 in poi. Un vero e proprio iPhone X Plus con un pannello AMOLED da 6.46 pollici.

Molte sono le testate giornalistiche di Taiwan che hanno riportato la notizia dell'accordo tra Apple e Samsung sulla fornitura massiccia di display OLED da 5.85 pollici per l'attuale iPhone X ma anche e soprattutto di un pannello da 6.46 pollici che arriverà nel prossimo 2018. Questo sembrerebbe indirizzare la volontà dell'azienda di Cupertino a proporre agli utenti più esigenti anche un iPhone "ten" con display maggiorato ma con dimensioni del corpo in linea con gli attuali iPhone Plus dell'azienda.

Ecco che i designer non hanno atteso molto per realizzare un primo render capace di mostrare l'aspetto del nuovo iPhone X Plus messo soprattutto a confronto a livello dimensionale con l'attuale iPhone X. Chiaramente le differenze sarebbe solo ed esclusivamente nella grandezza del device e la scelta di optare per una doppia dimensione del nuovo iPhone senza "Home button" potrebbe accrescere la preferenza degli utenti per questo tipo di smartphone soprattutto per tutti coloro che amano avere un telefono grande in mano. Palese il fatto che siano solo indiscrezioni e che addirittura debba essere commercializzato ancora il primo modello ma si sa di Apple e degli iPhone si parla sempre e nella maggior parte delle volte le indiscrezioni hanno portato a risultati certi.

Il nuovo iPhone X Plus per molti potrebbe venire arricchito da Apple nel comparto hardware con il posizionamento di 4GB di RAM invece che 3GB attuali ma anche di una versione aggiornata del nuovo A11 Bionic, il processore capace di battere ogni record. I mesi a venire faranno capire realmente quale risulta essere la vera potenzialità del nuovo iPhone X e se davvero potrà divenire il nuovo status symbol del mercato degli smartphone.