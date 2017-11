iPhone X più semplice da acquistare, migliorano i tempi di consegna

Le capacità produttive di iPhone X stanno migliorando, e Apple può adesso rispondere in maniera più efficacia alla domanda da parte di chi cerca di acquistare il nuovo melafonino. I tempi di attesa per riceverlo a casa sono stati infatti ridotti a "2-3 settimane", con un miglioramento di una settimana rispetto a quanto si leggeva in precedenza. Questo è avvenuto negli Stati Uniti e in molti altri mercati, fra cui anche l'Italia in cui si sono accorciati i tempi richiesti per la consegna.

In precedenza i tempi previsti erano da 3 a 4 settimane per l'acquisto effettuato attraverso lo store ufficiale, dopo che il primo inventario era stato venduto in tempi brevissimi dal lancio del 3 novembre. Da allora la compagnia ha cercato il più possibile di ridurre le attese per i nuovi acquirenti, e sembra che ci stia riuscendo in base alle novità delle ultime ore. In altre parole, potrebbero essere scomparsi i colli di bottiglia nelle fasi finali della produzione dello smartphone.

La disponibilità di iPhone X nei negozi retail non è invece così scontata, dal momento che alcune varianti del dispositivo potrebbero non essere presenti nei negozi per la vendita, o potrebbero esaurirsi in fretta una volta ricevute. A quanto pare ad essere responsabile della limitata quantità di iPhone X immessi in vendita è la fotocamera frontale TrueDepth, che rappresenta l'unico sistema di autenticazione in sostituzione di Touch ID.

Ad incidere nei lunghi tempi d'attesa potrebbe essere anche il display OLED privo - o quasi - di cornici laterali. Questi due componenti sono i più costosi del nuovo iPhone X, e probabilmente anche i colpevoli del prezzo più che premium del nuovo smartphone: in Italia lo troviamo a 1189 e 1359 euro, in base al taglio di storage (64 o 256 GB), ma questo non sembra frenare la capacità di vendita di Apple che si rivela sempre ad altissimi livelli, a prescindere dal prezzo.

I colli di bottiglia in fase di produzione avevano alimentato le preoccupazoini di analisti ed esperti di mercato, che pensavano che Apple sarebbe riuscita a rispondere alla domanda solo nella prima metà del 2018. Con le modifiche delle ultime ore sul sito ufficiale, però, è probabile che la Mela riesca a raggiungere quell'obiettivo prima della fine dell'anno, proprio in vista dell'importantissima stagione natalizia.