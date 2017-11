iPhone X: per Steven Levy traccerà la strada dei prossimi 10 anni di Apple

Sono pochi al momento i giornalisti che hanno avuto modo di mettere le mani sul nuovo iPhone X in modo approfondito e non solo e soprattutto sulle unità commerciali e non più demo come quelle viste a posteriori dell'evento mediatico di settembre. Tra di essi di certo, le impressioni che stanno maggiormente colpendo il mondo dei media come quello degli utenti affezionati ad Apple, sono quelle di Steve Levy, giornalista di Wired che ha steso sul proprio giornale online quello che pensa del nuovo iPhone X. Le impressioni di Levy sono una sorta di rito per Apple e per i suoi prodotti visto che è sempre stato uno dei primi giornalisti dal 2007 a parlare proprio degli iPhone.

Secondo il giornalista sono passati 10 anni dal primo iPhone del 2007 e in questi dieci anni chiaramente è cambiato molto anche se spesso non lo si vede facilmente. Il nuovo iPhone X però rappresenta il punto di partenza per una nuova era degli iPhone e l'azienda di Cupertino ha deciso di modificare una delle cose più importanti sullo smartphone: il display. Il nuovo pannello AMOLED è senza dubbio una delle cose più impressionanti del nuovo iPhone X, grande quanto un iPhone 8 Plus ma in un corpo piccolo come un iPhone 8, più o meno. Chiaramente per avere tutto questo ben di Dio si deve arrivare a compromessi e quella lunetta superiore ne è la conferma. Il giornalista la chiama "Area 51" e la vede proprio come un posto assolutamente incognito ma allo stesso tempo più che tecnologico. Non è bella da vedere ma dopo pochi minuti ci si abitua a lei e non ci si fa nemmeno più caso perché parte integrante dello smartphone.

Un lavoro importante e ben realizzato secondo il giornalista è quello dell'uso delle gesture. L'assenza del pulsante fisico Home ha obbligato Apple nel dover integrare delle gesture con le dita capaci di replicare ed anzi migliorare l'utilizzo quotidiano dello smartphone per l'utente. Ecco che secondo Levy il lavoro fatto risulta egregio e l'assenza del pulsante fisico non viene mai vista come aspetto negativo. Gli swipe dal basso verso l'alto avvengono in modo del tutto naturale dopo pochi minuti di uso e aprire il multitasking o muoversi tra un'app ed un'altra risulta semplice, intuitivo e soprattutto veloce.

E il Face ID, il nuovo Touch ID, funziona? Secondo Levy sì e no. Nel suo primo contatto con l'iPhone X il giornalista ammette che la sicurezza nel suo utilizzo è assolutamente ai livelli massimi anche più di quella che si poteva avere con il Touch ID precedente. Di certo però Levy ammette che non sempre l'iPhone X ha immediatamente riconosciuto il suo proprietario. Chiaramente sporadiche e poche le volte in cui ciò è successo e proprio per questo il giornalista ritiene comunque comodo il sistema il quale di certo non potrà che migliorare con update futuri che Apple sicuramente apporterà.

Per quanto concerne la fotocamera del nuovo iPhone X, secondo il giornalista, gli scatti risultano migliori rispetto a quelli effettuati con iPhone 8 Plus. Mentre per quanto concerne la batteria non è facile ancora dare un giudizio preciso ma di fatto sembra poter durare di più rispetto a quanto avviene con iPhone 7 o 8, riuscendo ad arrivare a sera comunque con qualche percentuale di carica residua anche dopo una giornata di stress.

Secondo Steve Levy, il nuovo iPhone X, non è più un grande aggiornamento delle versioni precedenti. E' un nuovo iPhone in tutto e per tutto. Traccerà la strada di Apple per il futuro e gli utenti potranno godere di un display maggiore senza dover ricorrere ad un device ingombrante ed una migliore batteria. Ma è chiaro che il nuovo iPhone X potrà essere davvero sfruttato a pieno non appena verranno implementate tutte le app di terze parti che proprio iPhone X stimolerà come avvenne con il primo iPhone del 2007.