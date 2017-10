iPhone X: le spedizioni salite già a 5-6 settimane. Intanto si rivendono su eBay a più di 3.400 dollari

L'attesa per il nuovo iPhone X è finalmente finita e questa mattina dalle 9 chiunque ha potuto preordinare sul sito Apple il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda di Cupertino. L'attesa verrà poi premiata con la consegna dello smartphone a partire dal prossimo 3 novembre chiaramente per i più fortunati visto che la corsa al pre-ordine ha visto salire i tempi di spedizione addirittura alle 5-6 settimane.

Questo significa che tutti coloro che hanno atteso di prenderlo più tardi dovranno attendere almeno fino al fino alla fine di novembre se non per gli inizi di dicembre. Un successo praticamente atteso e che sembra comunque premiare Apple e le sue importanti novità sul nuovo device dal display borderless alla nuova Face ID per lo sblocco con il volto e a molte altre novità insite nel cuore dello smartphone come il processore A11 Bionic di nuova concezione.

Il nuovo iPhone X ha dunque in pochissime ore raggiunto il tutto esaurito sintomo dell'interesse forte per il device da parte degli utenti ma anche, forse, sintomo che in Apple non si è in grado di rifornire gli store rispetto alla domanda fatta dagli utenti. Ecco che solo per una decina di minuti dal via dei pre-ordini le spedizioni hanno visto un ritardo di una sola settimana per poi aumentare fino alle 6 odierne. A questo punto sembra concretizzarsi il fatto che almeno fino alla fine di questo 2017 la produzione dell'iPhone X non raggiungerà il pieno regime e si farà ancora fatica anche a distanza di qualche settimana ad ottenere il nuovo device di Apple.

Oltretutto le spedizioni a 5-6 settimane non valgono solo per il nostro paese ma vanno ad accumularsi anche agli altri stati europei come Germania, Francia e l'appena uscita Gran Bretagna come anche gli USA che non vedranno probabilmente una maggiore scorta degli smartphone. Per la cronaca comunque, Apple, ha fatto sapere che il giorno 3 novembre sarà comunque possibile recarsi ad un qualsiasi Apple Store per poter acquistare anche senza pre-ordine il nuovo smartphone visto che alcune unità saranno comunque distribuite.

Nel frattempo in molti stanno letteralmente "giocando" proprio sulle tempistiche di consegna del nuovo iPhone X. Sì, perché in molti hanno già posto in essere annunci su eBay in cui è possibile acquistare il nuovo smartphone non appena arriverà ossia dal 3 novembre. In questo caso però i prezzi salgono a cifre folli con alcuni annunci che stanno superando addirittura i 3.400 dollari. Insomma sembra proprio che il nuovo iPhone X passerà alla storia per l'iPhone più venduto di sempre...anche su Ebay.