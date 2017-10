iPhone X: le applicazioni sono ancora ''brutte''. Si spera negli sviluppatori

Gli utenti Apple pensavano di essersi liberati delle applicazioni con bande nere apparse nel passaggio da iPhone 4 ad iPhone 5 il quale cambiava le dimensioni dello schermo e dunque anche quelle della risoluzione e del form factor. Tutto questo chiaramente portava ad una visualizzazione abbastanza deleteria delle app per gli utenti che si è portata avanti anche per molti mesi a causa della mancanza di aggiornamenti delle applicazioni da parte degli sviluppatori.

Ebbene tale problematica potrebbe ricrearsi con l'arrivo del nuovo iPhone X che sappiamo modifica nuovamente la risoluzione del display e soprattutto il suo form factor il quale ora diviene completamente borderless. Una foto apparsa su Reddit conferma come ci sia la necessità immediata da parte degli sviluppatori di aggiornare ad iPhone X le applicazioni permettendo agli utenti di usufruire completamente del nuovo display.

Nell'immagine apparsa si vede come l'applicazione Pokemon GO non ancora aggiornata per il nuovo smartphone di Apple proponga sul display dello stesso due bande nere nei bordi superiore ed inferiore. La mancanza di questa ottimizzazione rende senza dubbio brutta, esteticamente parlando, la visualizzazione e soprattutto non permette di sfruttare a pieno tutte le funzionalità introdotte proprio con iPhone X.

Un problema che, come detto, si era riproposto già in passato dove gli utenti avevano dovuto sorbirsi mesi e mesi di applicazioni con un ingrandimento dei caratteri o degli elementi grafici a causa del mancato adattamento delle applicazioni dal display da 3.5 pollici a quello più grande da 4 pollici rispettivamente di iPhone 4 e iPhone 5. In questo caso sappiamo che il cambiamento dagli iPhone 8 e 8 Plus ad iPhone X è ancora più marcato visto che quest'ultimo possiede un form factor da 18.5:9 e non più da 16:9 come i precedenti. Tutto questo si traduce nella necessità di intervenire sul codice da parte degli sviluppatori che dovranno modificare l'interfaccia utente garantendo l'ottimizzazione al nuovo display.

Speriamo che il rilascio in anticipo del codice e delle linee guida da parte di Apple abbia permesso agli sviluppatori di approntare il lavoro di "restyling" delle loro applicazioni in tempo per il 3 novembre, data ufficiale di arrivo del nuovo iPhone X. Certo le notizie sui vari ritardi di produzione del nuovo smartphone della casa di Cupertino potrebbero dare qualche vantaggio a chi dovrà mettere mano al codice per modificare l'aspetto delle proprie app ma di certo chi avrà la possibilità di avere da subito il nuovo dispositivo di Apple speriamo non debba utilizzare lo smartphone "zoppo".