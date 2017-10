iPhone X: la prima idea già cinque anni fa. Parla Jony Ive

I prodotti Apple nascono nella mente di Jony Ive, il Chief Design Officer di Apple, e tutto quello che ruota intorno all'aspetto ma anche alle innovazioni stilistiche degli iPhone, dei Mac o anche degli iPad fanno capo a lui. Sono ormai anni che Jonathan Ive è alle dipendenze di Apple e soprattutto è una "sola cosa" con l'azienda creata da Steve Jobs. Proprio con lui ha passato molte delle sue più impegnative giornate per cambiare quella che oggi conosciamo come tecnologia di design e che di certo ha dato i natali a molti dei prodotti "tech" degli ultimi anni, anche non Apple. Proprio Jony Ive ha parlato, durante la conferenza TechFest dedicata all'innovazione e alle tecnologie organizzata dal New Yorker, di quello che è stato il progetto più intenso e anche duraturo di sempre per Apple: la realizzazione del nuovo iPhone X.

Il progetto del nuovo iPhone X è iniziato addirittura 5 anni fa. La volontà di adottare un design che permettesse di avere uno smartphone completamente rivoluzionario come il primo modello creato dall'azienda di Cupertino ha richiesto molti anni soprattutto per l'attesa che le tecnologie permettessero di realizzarlo come volevano Apple e Ive. In questo caso l'azienda di Cupertino voleva da tempo un telefono con display edge-to-edge e senza l'interazione con un pulsante Home fisico. Nel corso degli anni si sono succeduti prototipi di diverso tipo ma tutti poco interessanti e soddisfacenti a causa della mancanza di tecnologie adatte a rendere efficace l'uso quotidiano per gli utenti.

Proprio su questo aspetto, Ive, ha voluto ribadire il fatto che i designer come lui da una parte sono curiosi e indagatori e tentano ogni giorno di fare un passo in avanti per migliorare un prodotto già esistente o per crearne uno totalmente nuovo. Di contro non possono esimersi dal fatto che tutto questo potrebbe facilmente portare ad errori o a dover trovare una soluzione che altri non hanno ancora trovato e che trovarla potrebbe rimettere in discussione quanto fatto fino a quel momento. Proprio saper dire di no, secondo Jony Ive, può essere positivo anzi in alcuni casi permette di ottenere risultati migliori e proprio il Chief Design Officier di no ne ha dovuti dire negli anni anche al grande Steve Jobs.

Lo ricorda proprio durante l'intervista elogiandolo come un "meraviglioso maestro" capace di insegnargli proprio l'arte del no soprattutto quando questo avrebbe comportato grandi sacrifici. Non solo, Ive, ricorda di non aver mai incontrato una persona con il grado di attenzione ai particolari come Steve. L'idea di realizzare l'iPhone è iniziata constatando proprio con Jobs il fatto che nessuno fino ad allora aveva realizzato un telefono bello e fatto bene, "tutti era anonimi, bizzarri e alienanti" e nessuno realmente aveva ambizione. Apple l'aveva e con l'iPhone la esternò anche agli altri. Il resto chiaramente è storia che conosciamo.