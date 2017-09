iPhone X: in Australia sono già in coda per acquistare il nuovo device Apple

Two days ahead of the actual announcement itself, the first person has made camp outside the Sydney Apple Store for #iPhone8 pic.twitter.com/7R6TLYrtja

La fila è stata scoperta da una giornalista della CNBC che ha prontamente riportato la notizia sul proprio profilo di Twitter innescando chiaramente stupore in Rete per la scelta di rimanere giorni in coda al di fuori del negozio di Apple come lo si faceva anni fa. Sì, perché in questo caso l'azienda di Cupertino nel corso degli ultimi anni ha cercato di eliminare proprio le file dei suoi utenti cercando di realizzare preordini e prenotazioni direttamente nello Store senza dunque dover attendere per giorni e giorni sulla strada.

E' palese comunque che la fiducia per il marchio Apple sia realmente unica ed inarrivabile da altri produttori. Negli anni l'azienda di Cupertino è riuscita a creare una fidelizzazione che permette di mantenere sempre e comunque un certo numero di utenti che acquistano anche ad occhi chiusi un prodotto con la mela morsicata ancora prima che lo stesso venga presentato. E' questo il caso del nuovo iPhone X che Apple è in procinto di presentare tra qualche ora e che secondo le indiscrezioni potrebbe addirittura giungere in pochissime unità in prima vendita. Forse questo il motivo della coda degli utenti australiani che facendo così sperano di potersi assicurare almeno un'unità sin dal primo giorno.

Le code chilometriche degli utenti Apple hanno da sempre catturato l'attenzione dei media ma anche delle persone che spesso si chiedevano come fosse possibile avere un attaccamento tale per un semplice prodotto tecnologico. Follia per molti ma anche passione per altri che forse per curiosità o forse anche per desiderio di possedere l'oggetto del desiderio per primi hanno creato dei veri e propri eventi mondiali. Oggi, per fortuna, tali code sono rimasti appuntamenti solo sporadici per chi non ne può comunque fare a meno ma di certo la passione per un marchio come quello di Apple può essere esternato anche semplicemente pre-ordinando comodamente da casa il nuovo smartphone senza dunque dover ricorrere a stazionamenti inutili sulla strada per giorni e giorni.