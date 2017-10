iPhone X: eccolo da vicino grazie ad un video di una Youtuber all'interno dell'Apple Campus

Mancano ormai poco più di due settimane all'arrivo del nuovo iPhone X, il top di gamma di Cupertino, pronto a rivoluzionare nuovamente il mercato degli smartphone e soprattutto quello del proprio ecosistema. Uno smartphone che cambia completamente i connotati di quello che da anni abbiamo sempre conosciuto con quel suo design iconico realizzato da Steve Jobs con Jony Ive e cambiato di poco nel corso degli anni. Il nuovo iPhone X lo abbiamo visto di sfuggita solo durante la sua presentazione e alle demo degli Youtuber o dei giornalisti presenti al Keynote ma oggi a distanza di settimane ecco che grazie ad una Youtuber, Brooke Amelia Peterson, possiamo dare nuovamente una "sbirciata" da vicino al nuovo top di gamma di Apple.

La giovane Vlogger infatti è arrivata a Cupertino e precisamente all'Apple Campus per una giornata di shopping grazie al pass datole dal padre che lavora proprio in Apple. All'interno del Campus di Apple ecco che al Caffè Macs, ha fatto la comparsa proprio il nuovo iPhone X utilizzato per il pagamento del conto tramite Apple Pay e chiaramente il nuovo sistema di riconoscimento del volto e non più come sappiamo tramite il Touch ID. Al minuto 2.30 del video è possibile osservare il funzionamento del nuovo metodo di riconoscimento e di pagamento successivo che ha funzionato senza problemi ed anche velocemente proprio come avviene oggi con gli altri iPhone.

Oltre a questo è possibile vedere il nuovo smartphone della casa di Cupertino nella sua bellezza con l'ampio display borderless capace di ampliare la superficie di utilizzo rispetto a prima. Presenti anche le cosiddette "corna" ossia le parti laterali del comparto fotocamera e sensori anteriori quindi la schermata Home e un rapido tour sul design. Insomma uno sguardo da più vicino al nuovo iPhone X che ricordiamo possiede un display Super Retina Display con una diagonale di 5.8 pollici senza alcun bordo curvo e con una risoluzione di ben 2436x1125 pixel con 458 ppi. Al suo interno Apple ha posto il nuovo processore A11 Bionic che possiede 6 Core con quattro a basso consumo e due ad alte prestazioni il tutto coadiuvato da 3GB di RAM.

Fotocamera posteriore a doppio sensore da 12MP ed apertura focale da f/1.8 e dunque capace di catturare molta luce negli scatti anche in ambienti bui. Le novità a livello multimediale sono quelle viste con iPhone 8 e 8 Plus e cioè la possibilità di registrare video fino a risoluzioni 4K a 60 fps nonché slow motion a 1080p fino a 240 fps. Chiaramente la parte più importante dello smartphone di Apple è la presenza di una moltitudine di sensori che permetteranno, come detto, di utilizzare il nuovo sistema di sblocco Face ID.

Il nuovo iPhone X sarà disponibile al pre ordine dal prossimo 27 ottobre e sarà in vendita dal 3 novembre con un prezzo a partire da 1.189€ per la versione da 64GB mentre esisterà anche la versione da 256GB con prezzi da 1.359€.