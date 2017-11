iPhone X: ecco tutte le offerte degli operatori italiani per l'acquisto del nuovo smartphone di Apple

E' il grande momento del nuovo iPhone X e a poche ore dalla sua commercializzazione che ha visto un numero spropositato di fan mettersi in coda nei vari Apple Store in giro per il mondo per acquistarlo ecco che tutti gli operatori italiani hanno ufficializzato le loro offerte per acquistarlo in accoppiata ai classici abbonamenti o con piani dedicati esclusivamente per il nuovo device di Apple.

Sappiamo come il nuovo iPhone X di Apple possa essere acquistato direttamente sullo store dell'azienda di Cupertino in due diverse versioni che cambiano in base al taglio di memoria oltre alla diversa colorazione. In questo caso iPhone X da 64GB costerà 1.189€ oppure iPhone X da 256GB costerà 1.359€. Al momento l'attesa per ottenerlo si aggira sulle 3-4 settimane dal momento dell'ordine. Per tutti coloro che invece sono interessati a sottoscrivere un abbonamento o un piano specifico con gli operatori italiani ecco tutte le offerte che gli stessi realizzano da oggi per l'acquisto del nuovo device di casa Apple.

VODAFONE

Purtroppo le offerte per l'iPhone X di Vodafone non sono state ancora ufficializzate ma le indiscrezioni ci portano comunque a delineare quello che l'operatore rosso dovrebbe proporre per gli utenti che vorranno acquistare il nuovo iPhone del decimo anniversario.

In questo caso con Vodafone fino ad esaurimento scorte si potrà innanzitutto acquistare lo smartphone nelle due versioni senza alcun abbonamento ma a prezzo pieno:

iPhone X da 64GB al prezzo di 1.199.99€

al prezzo di iPhone X da 256GB al prezzo di 1.369.99€

Chiaramente sarà possibile acquistarlo anche in abbinamento ad un piano di abbonamento. In questo caso sarà possibile per i clienti Vodafone acquistare lo smartphone in 30 rate con un contributo iniziale ed un eventuale corrispettivo in caso di recesso anticipato. Nello specifico avremo:

iPhone X da 64GB anticipo di 199.99€

anticipo di iPhone X da 256GB anticipo di 299.99€

A questo si dovrà poi aggiungere il costo del piano Vodafone RED che vede:

Vodafone RED (minuti illimitati+SMS illimitati+8GB di traffico dati) a 25€ ogni 4 settimane al quale si dovrà aggiungere 25€ ogni 4 settimane per 30 rate per l'acquisto dell'iPhone. Da sottolineare però l'aggiunto di ulteriori 2GB di traffico dati ogni 4 settimane proprio in esclusiva per iPhone X.

In totale dunque gli utenti Vodafone con l'offerta Vodafone RED dovranno sborsare oltre all'anticipo in base al tipo di iPhone X acquistato un corrispettivo di 50€ ogni 4 settimane per 30 rate. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto. In caso di recesso anticipato, disattivazione della SIM, passaggio ad altro operatore prima della scadenza è previsto il pagamento delle eventuali rate residue del telefono e di un corrispettivo per recesso anticipato: 300 euro per i clienti Vodafone Red.

TIM

Per quanto riguarda TIM la situazione prevede la possibilità da parte degli utenti di sottoscrivere alcuni piani in ottica abbonamento per l'acquisto del nuovo iPhone X in entrambe le versioni. In questo caso nello specifico sarà possibile scegliere tra due diverse offerte:

TIM NEXT

iPhone X da 64GB servirà un anticipo di 149€ ed il pagamento di 35€ per 30 mesi

servirà un anticipo di ed il pagamento di iPhone X da 256GB servirà un anticipo di 319€ ed il pagamento di 35€ per 30 mesi

TIM NEXT UNLIMITED

iPhone X da 64GB servirà un anticipo di 199€ ed il pagamento di 59.90€ per 24 mesi

servirà un anticipo di ed il pagamento di iPhone X da 256GB servirà un anticipo di 349€ ed il pagamento di 59.90€ per 24 mesi

In questo caso l'offerta di TIM Next Unlimited vede la possibilità di usufruire oltre all'acquisto dello smartphone anche di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e di rete fissa ma anche di 20GB di traffico dati in 4G LTE di cui 10GB per l'Italia e 10GB per Italia ed Europa. Da non sottovalutare anche la possibilità di ricevere per entrambi i casi TIM Next del traffico dati per 2GB al mese gratuito in più.

Oltretutto con l'offerta TIM Next è possibile cambiare smartphone dopo un anno dall’acquisto, quindi l'utente pagherà le cifre previste soltanto per 12 mesi, per poi rinnovare l’abbonamento per l’anno successivo secondo le condizioni che avrà il prossimo modello di smartphone. Se invece l'utente decide di tenere l’iPhone X, allora dovrà pagare le restanti rate, fino ai 30 o 24 mesi complessivi in base al suo abbonamento.

WIND

Per quanto riguarda Wind le promozioni per acquistare il nuovo iPhone X variano in base alla possibilità di sottoscrivere abbonamenti, ricaricabili o anche con Partita Iva. In questo caso le differenze si noteranno in base scelta che l'utente farà sul taglio di memoria del nuovo smartphone di Apple e si avranno:

RICARICABILE

iPhone X da 64GB costerà 27€ ogni 30 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di 299.90€ ed una eventuale rata finale di 90€

costerà ogni 30 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di ed una eventuale rata finale di 90€ iPhone X da 256GB costerà 30€ ogni 30 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di 399.90€ ed una eventuale rata finale di 70€

ABBONAMENTO

iPhone X da 64GB costerà 27€ ogni 28 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di 299.90€ ed una eventuale rata finale di 90€

costerà ogni 28 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di ed una eventuale rata finale di 90€ iPhone X da 256GB costerà 30€ ogni 28 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di 399.90€ ed una eventuale rata finale di 70€

PARTITA IVA

iPhone X da 64GB costerà 27€ ogni 28 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di 169.90€ ed una eventuale rata finale di 4.42€

costerà ogni 28 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di ed una eventuale rata finale di 4.42€ iPhone X da 256GB costerà 30€ ogni 28 giorni per 30 rinnovi con un anticipo di 199.90€ ed una eventuale rata finale di 28.02€

Tutti i clienti Wind Ricaricabili, Magnum e Partita IVA che acquistano un nuovo smartphone Apple iPhone X aderendo all’offerta Telefono incluso, hanno in promozione 10 GIGA in 2G/3G/4G ogni rinnovo, per tutta la durata della rateizzazione. Per i clienti Ricaricabile è prevista l’attivazione di 1 Giga con “Smartphone Box” e 9 Giga di “Smartphone Box Plus 9 Giga”, per i clienti Wind Magnum, Wind Magnum Pro e Partita IVA invece è prevista l’attivazione di 10 Giga di “Giga Box Plus X Giga”.

3 ITALIA

Per quanto riguarda l'ultimo operatore italiano 3 Italia che al momento permetterà di acquistare il nuovo iPhone X parliamo di offerte in abbonamento che avevamo in qualche modo visto negli anni passati. In questo caso però nello specifico parliamo di ALL-IN X e di FREE X le quali permetteranno di avere il nuovo device di Cupertino a questo prezzo:

ALL-IN X

iPhone X da 64GB costerà 15€ al mese a cui si dovrà aggiungere 25€ al mese per lo smartphone con un anticipo di 229€

costerà al mese a cui si dovrà aggiungere al mese per lo smartphone con un anticipo di iPhone X da 256GB costerà 15€ al mese a cui si dovrà aggiungere 25€ al mese per lo smartphone con un anticipo di 399€

In questo caso per le offerte si avranno chiamate illimitate verso tutti a cui si aggiungeranno 1000 SMS verso tutti e 50GB di traffico dati al mese con l'opzione GIGA Bank attiva che permette di utilizzare il traffico dati avanzato in un mese direttamente nel mese successivo.

FREE X

iPhone da 64GB costerà 45€ al mese con un anticipo di 229€

costerà al mese con un anticipo di iPhone da 256GB costerà 45€ al mese con un anticipo di 399€

In questo caso sarà possibile ottenere chiamate illimitate verso tutti a cui si aggiungeranno 1000 SMS verso tutti e 50GB di traffico dati al mese con l'opzione GIGA Bank attiva ma anche l'opzione per cambiare lo smartphone ogni 12 mesi e la polizza assicurativa Kasko inclusa.