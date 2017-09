iPhone X: ecco il confronto del display con gli altri smartphone Android

Il nuovo iPhone X è stato presentato al mondo durante l'annuale Keynote Apple a Cupertino. Uno smartphone di cui si conoscevano da tempo le caratteristiche tecniche ma anche e soprattutto il suo design con il nuovo display completamente borderless tranne che per la lunetta superiore che ha la presenza di molteplici sensori tra fotocamere e infrarossi. Proprio l'aspetto del frontale ha destato qualche perplessità negli utenti della Mela morsicata soprattutto nei confronti delle soluzioni adottate da altri produttori di smartphone che comunque non integrano le stesse tecnologie di sblocco presenti su iPhone X.

In questo caso sappiamo come il nuovo iPhone X di Apple abbia necessariamente dovuto porre tutti i sensori per il riconoscimento facciale del Face ID proprio nella parte alta dello smartphone creando una sorta di lunetta di colore scuro che in qualche modo taglia letteralmente il display Super Retina creando una curva non proprio bella esteticamente parlando. Un confronto con gli altri smartphone Android che hanno negli ultimi tempi adottato una soluzione con display borderless sembra risultare quanto mai inevitabile e pone chiaramente gli utenti di fronte a scelte più che mai soggettive.

iPhone X viene dunque messo a confronto ad esempio con il nuovo Essential Phone, creato dalle menti del team di Andy Rubin, ex dirigente Google, il quale ha optato per un design fortemente squadrato dove nella parte frontale viene inserita solo la fotocamera frontale tagliando leggermente il display. Soluzione che ha permesso di mantenere il pannello del display con maggiore superficie rispetto ad iPhone X ma che di certo non possiede la tecnologia introdotta da Apple con Face ID sostituita da un semplice sensore delle impronte digitali posto sul retro del device.

Altro confronto viene fatto con il nuovo Xiaomi Mi MIX 2 che di certo in quanto a bellezza non può che dire la sua. Lo smartphone possiede in questo caso un display da 5.99 pollici con risoluzione di 2160 x 1080 pixel dove però la scelta di Xiaomi è ricaduta su di un pannello completamente borderless su tre lati con il posizionamento della fotocamera anteriore in un piccolo spessore inferiore. Posizione scomoda sicuramente ma che ha permesso di non "tagliare" il display e dunque rendere esteticamente più continuativo lo smartphone.

Altro confronto è chiaramente stato fatto con i vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 ma anche con LG G6 e LG V30. In questo caso cambiano chiaramente le dimensioni dei vari prodotti visto che con S8 abbiamo un pannello OLED da 5.8 pollici mentre con il Galaxy Note 8 saliamo addirittura ad un 6.3 pollici e invece i nuovi LG G6 posseggono un pannello da 5.7" e da 6.0" rispettivamente. Dimensioni diverse ma tutti con la stessa medesima concezioni di design visto che i Samsung cercano di ottenere la massima superficie di utilizzo riducendo le cornici e mantenendo nella parte superiore ed inferiore lo spazio solo per la fotocamera anteriore e i vari sensori di scansione dell'iride che ricordiamo risulta ben diverso dal Face ID di Apple. LG invece si propone con un pannello dagli angolo fortemente arrotondati e con un concetto di aspect ratio 2:1 per facilitare anche l'uso dello smartphone durante il quotidiano. Entrambi comunque pongono la sicurezza di sblocco sul retro con il posizionamento di un sensore per le impronte digitali che invece viene eliminato completamente da Apple.

Insomma modi diversi di vedere lo smartphone e soprattutto di porre tecnologie diverse di sblocco in totale sicurezza per l'utente finale. Smartphone simili ma molto diversi che verranno certamente scelti per gusti estetici ma anche e soprattutto per comodità di utilizzo e forse anche per il prezzo che sappiamo risultare ben diverso per tutti.