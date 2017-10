iPhone X: ecco come si ''passerà'' tra un'app e l'altra a tutto schermo

Il giorno dei pre-ordini per il nuovo iPhone X si avvina e da domani sarà possibile mettere una mano virtuale sul nuovo gioiello di Apple. Non sarà un'azione facile visto che secondo le ultime stime, i nuovi iPhone del decimo anniversario, saranno davvero poche unità in tutto il mondo e addirittura entro il 2017 non si riuscirà a superare i 20 milioni di pezzi che equivalgono alla metà di quanti solitamente Apple vende in una sola settimana. Nell'attesa che passino però queste poche ore dall'inizio dei pre-ordini ecco che spunta in rete un video in cui è possibile osservare come sarà fisicamente possibile passare da un'applicazione ad un'altra nel nuovo smartphone di Apple.

App switching on iPhone X looks pretty smooth. (via https://t.co/mXpNJhOwzw) pic.twitter.com/Lf9X3twx58 — Webastiaan the Sith (@sdw) 25 ottobre 2017

Sì, perché il richiamo del multitasking ma anche e soprattutto lo switch tra un'app ed un'altra sarà decisamente diverso rispetto a quanto visto finora con lo smartphone di Apple. In questo caso nel nuovo iPhone X non vi è la presenza del tasto Home fisico e questo di conseguenza forzagli utenti ad utilizzare delle gesture precise per passare da Spotify a Mail per fare un esempio. Nel video si può osservare molto bene come l'utente passi dall'applicazione dell'App Store a quella di Spotify nonché al browser web Safari non più con la classica doppia pressione sul pulsante Home, sparito, bensì premendo e tenendo premuto il dito sullo schermo per poi scorrere a destra o a sinistra in base alle applicazioni aperte.

Una gesture completamente nuova per Apple e per gli iPhone pronta a cambiare il modo di interagire con il proprio smartphone. In questo caso dovrà essere provata sul campo per capire se effettivamente lo switch risulti comodo ma nel contempo nel video si capisce già come l'animazione risulti fluida e come Apple abbia curato in modo approfondito l'intero processo di switch a livello grafico con una riduzione delle dimensioni dell'app aperta che si sposta sulla destra o sulla sinistra lasciando spazio all'altra app con un movimento simile a quello di un carosello.

Il nuovo iPhone X ricordiamo che verrà rilasciato dal prossimo 3 novembre ma già da domani sarà possibile pre-ordinarlo, e forse sarà l'unico modo per ottenerlo in prima data. Il nuovo smartphone top di gamma di Apple possiede un comparto tecnico di lata tecnologia con un pannello Super Retina Display con una diagonale di 5.8 pollici senza alcun bordo curvo e con una risoluzione di ben 2436x1125 pixel con 458 ppi. Al suo interno Apple ha posto il nuovo processore A11 Bionic che possiede 6 Core con quattro a basso consumo e due ad alte prestazioni il tutto coadiuvato da 3GB di RAM.

Fotocamera posteriore a doppio sensore da 12MP ed apertura focale da f/1.8 e dunque capace di catturare molta luce negli scatti anche in ambienti bui. Ma è chiaro che la componente più attesa del nuovo smartphone di Apple sarà il suo sblocco con il volto che a Cupertino hanno chiamato Face ID e che dovrebbe rivoluzionare ancora una volta il mondo degli smartphone nella sicurezza degli sblocchi sostituendo l'ormai "vetusto" Touch ID.