iPhone X avrà una batteria da ''soli'' 2.716 mAh e 3GB di RAM

Il nuovo iPhone X di Apple in arrivo il prossimo 3 novembre possederà una batteria da 2.716 mAh. E' quanto emerge dai laboratori TENAA che altro non sono se non l'ente di certificazione cinese. In questo caso sono informazioni che in qualche modo erano state svelate già prima della presentazione del nuovo smartphone top di gamma di Apple ma che ora vengono confermate se non svelate in alcuni casi. Sì, perché se si sapeva che il nuovo iPhone X fosse in possesso di 3GB di RAM quello che non si sapeva era l'amperaggio preciso della batteria del nuovo smartphone di Apple.

For those who cares about #2, Tenaa just confirmed #iPhoneX comes with 3GB of RAM, reveals 2716mAh battery... pic.twitter.com/WCtvqg6e5j — Steve H. (@OnLeaks) 26 settembre 2017

Il valore numerico dunque della nuova batteria dell'iPhone X è leggermente superiore rispetto a quanto Apple ha deciso di proporre all'interno dei nuovi iPhone 8 e 8 Plus. Per questi ultimi infatti l'azienda di Cupertino ha posto una batteria da 2.675 mAh per lo smartphone più grande ossia iPhone 8 Plus mentre per il piccolo della casa si parla di una batteria esigua di soli 1821 mAh. Il nuovo top di gamma dunque batte ogni record per quanto concerne questo aspetto con un lavoro di ottimizzazione degli spazi impressionante da parte degli ingegneri di Apple che sono riusciti a far stare una batteria di maggiore capacità rispetto al modello più grande ma riducendo le dimensioni che si avvicinano di più al modello base.

In questo caso la progettazione dell'iPhone X è stata senza precedenti con la creazione addirittura di una batteria a forma di L, almeno stando alle indiscrezioni, capace dunque di aumentarne la capacità riuscendo però ad integrarsi in uno spazio inferiore. A questo punto dunque non rimane che quantificare l'autonomia del nuovo iPhone X che secondo le stime di Apple dovrebbe superare di gran lunga quelle di iPhone 7 Plus ma anche di iPhone 8 Plus anche se l'intera componente del Face ID potrebbe consumare non poca energia visto il suo utilizzo continuo come anche il display OLED.