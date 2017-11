iPhone X avrà due successori nel 2018 con display border-less

Apple sta cercando di ridurre il costo di produzione di iPhone X, a tal punto da renderlo un modello più abbordabile già a partire dal 2018. Non è trascorsa neanche una settimana dal rilascio del nuovissimo smartphone borderless, lo stesso che abbiamo atteso per anni e che rappresentava il sogno di Jobs e della Apple tutta, che già si parla del suo successore. iPhone X ha avuto un'accoglienza caldissima da parte di utenti e critica, ma è chiaro che trattandosi di un concetto di smartphone del tutto nuovo c'è bisogno di qualche lavoro di finitura.

Ma secondo quanto riportato da Ming-Chi Kuo di KGI Securities in una nota ottenuta da MacRumors, già nel 2018 potrebbe esserci la svolta. La prossima generazione di iPhone X potrebbe avere infatti un frame metallico "più complesso" e una struttura generale capace di migliorare la trasmissione di dati delle antenne integrate: "Gli ordini per gli iPhone di prossima generazione sono il focus di mercato, e sia Catcher che Casetek hanno vinto il lavoro", si legge nella nota. "Crediamo che il frame metallico dei prossimi modelli sia composto da più parti (quello di iPhone X ne ha quattro) per migliorare la qualità della trasmissione dei dati".

L'analista ha poi continuato: "Crediamo che Apple abbia bisogno di più frame metallici e una capacità d'assemblaggio superiore, oltre che di nuovi fornitori, per via del design più complesso del frame metallico e dell'assemblaggio della scocca posteriore. Inoltre i modelli con display AMOLED e frame in acciaio inossidabile aumenteranno a due (quest'anno è solo uno). Riteniamo che Catcher possa ottenere gli ordini del frame in acciaio inossidabile e delle parti della scocca posteriore. Se Casetek riuscisse a passare la certificazione entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 2018 potrebbe ottenere la fornitura del frame in alluminio e relative componenti della scocca".

Ming-Chi Kuo è uno degli analisti più affidabili per quanto riguarda le voci di corridoio su iPhone e dispositivi Apple in generale, e questo lo diciamo sulla base dello storico delle stime che Kuo ha indovinato in passato. L'anno prossimo sono da attendersi quindi due nuovi dispositivi con frame borderless e display OLED e tutti i nuovi modelli avranno Face ID. È chiaro comunque che si tratta solo di un rumor allo stato attuale, e la stessa Apple potrebbe cambiare i propri piani tornando sui propri passi. Le voci, per adesso, parlano di due modelli di iPhone X nel 2018, di cui probabilmente uno in variante "Plus", ma non è detto che i piani verranno confermati.