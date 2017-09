iPhone X: 1189 euro è un prezzo conveniente, secondo Tim Cook

Si è molto parlato delle innovazioni che porta iPhone X sul mercato, del suo Face ID e del design quasi privo di cornici. Ma quello che ha catalizzato la maggior parte delle attenzioni è stato il suo prezzo: 999 dollari negli USA, 1189 euro in Italia. Un prezzo formidabile anche in relazione agli ultimi esperimenti della concorrenza, molto più elevato di qualsiasi altro smartphone di massa mai immesso sul mercato. Ma ne vale la pena, secondo Tim Cook, anzi è un prezzo conveniente.

Le parole esatte utilizzate dal CEO della Mela sono "value price", un prezzo commisurato al valore del prodotto se si considera la tecnologia che c'è dentro. Cook ha parlato del prezzo di iPhone X durante un'intervista per Good Morning America, lo stesso prezzo che ha scatenato innumerevoli perplessità online e che ha generato una pletora di pagine a tema sui social, visto che non incontra il potere di acquisto di moltissimi utenti potenzialmente interessati all'acquisto.

La domanda verteva principalmente su quest'ultimo tema, ma è stata sagacemente aggirata dal dirigente di Apple. Di seguito la risposta nella sua completezza:

"Beh, è un prezzo conveniente se consideri la tecnologia che ottieni acquistandolo. La gente sta iniziando a pagare i propri smartphone per lunghi periodi di tempo, e veramente in pochi pagheranno l'intero prezzo dello smartphone inizialmente. Inoltre molte persone daranno via il loro attuale smartphone, e questo ridurrà il prezzo ulteriormente, e molti operatori telefonici proporranno offerte e sconti.

E se osserviamo lo smartphone, e l'iPhone in particolare, vediamo che è diventato essenziale nelle nostre vite di tutti i giorni, la gente vuole che faccia sempre più cose e così abbiamo inserito al suo interno tutta la tecnologia possibile per essere in grado di farlo".

È interessante considerare le parole di Cook, visto che i termini "value price" non vengono quasi mai accostati ad un dispositivo top di gamma, ancor meno se questo porta con sé un listino record all'interno della categoria.