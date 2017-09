iPhone SE Plus: l'idea di un nuovo iPhone ''low cost'' senza tasti. Ecco le immagini

Il nuovo iPhone X di Apple è diventato realtà. Dopo mesi e mesi di immagini rubate ma soprattutto di render che ipotizzassero il reale aspetto del nuovo smartphone top di gamma di Apple, la presentazione ufficiale ha permesso di capire quale sia realmente la strada intrapresa da Apple per il suo futuro. iPhone X è senza dubbio uno smartphone dalle peculiarità nuove sia per quanto concerne il suo nuovo aspetto estetico ma soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano che lo stesso smartphone attiverà negli utenti che dovranno, come sappiamo, fare a meno del tasto fisico Home agendo semplicemente sulle gesture.

Se iPhone X è il futuro di Apple è chiaro che le novità in arrivo nei prossimi anni potrebbero seguire quella filosofia e dunque perché non avere al prossimo evento la presentazione di un iPhone SE senza alcun pulsante fisico ma con un display da 4 pollici o poco più. Ecco dunque arrivare un nuovo render di Curved/Lab nel quale è possibile osservare il possibile nuovo iPhone SE+ con alcune peculiarità prese in prestito dall'iPhone X mantenendo però le caratteristiche che lo hanno reso un successo per molti utenti.

In questo caso il nuovo iPhone SE+ continuerà ad essere piccolo nelle dimensioni e dunque decisamente più comodo per molto utenti che ancora non riescono a digerire le dimensioni importanti degli smartphone odierni. Il display dell'iPhone SE+ ideato aumenterà rispetto all'attuale riuscendo a divenire da 4.7 pollici ma con un'ergonomia pari a quella degli attuali iPhone SE, chiaramente verrà sostituito da un pannello OLED e soprattutto grazie anche all'eliminazione del pulsante Home fisico.

Rispetto al passato Apple potrebbe modificare leggermente la cornice dell'iPhone SE+ rendendola leggermente più arrotondata e dunque anche più facile da utilizzare mantenendo però quell'aspetto che sempre ha contraddistinto questa serie di iPhone. Nel render è possibile osservare la presenza della lunetta che tanto ha fatto parlare del nuovo iPhone X dove sono presenti tutti i vari sensori e fotocamere per lo sblocco con il nuovo Face ID.

Sul retro invece la novità della presenza di una fotocamera con doppio sensore proprio come i nuovi iPhone 8 Plus e iPhone X. In questo caso però la doppia cam viene posta in orizzontale e i sensori sono in linea con il corpo dello smartphone a differenza di quello che accade con gli iPhone attuali che invece tendono a sporgere di qualche millimetro.

E' palese che la fantasia dei designer sia sempre ampia e che questo nuovo iPhone SE+ potrebbe non arrivare mai sul mercato. Certo la volontà di mantenere attualmente anche l'iPhone SE da parte di Apple c'è e chissà che in futuro l'azienda di Cupertino non possa pensare di allineare tutti gli iPhone sotto lo stesso comune denominatore: il Face ID. Di certo le immagini di questo nuovo iPhone SE+ invogliano e avrebbe senza alcun dubbio il successo che avrà il nuovo iPhone X.