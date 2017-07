iPhone SE al capolinea: nessun futuro per il flagship da 4 pollici?

Dire che iPhone SE è stato lo smartphone più riuscito di Apple degli ultimi anni forse sarebbe eccessivo, tuttavia il concetto di base dello smartphone, piccolo ma con hardware di fascia alta, è senza dubbio molto coraggioso. In un mercato in cui la sfida è fra modelli da 5 e 6 pollici, Apple si ferma al 2010 con uno smartphone con display da 4 pollici all'interno di un form factor altrettanto piccolo pensato per gli utenti che non puntano tutto sulle dimensioni. Tuttavia questo approccio potrebbe non aver seguito, con il SE che potrebbe essere l'ultimo della specie.

iPhone SE utilizza una scocca identica in dimensioni a quella di iPhone 5 e 5S, implementando al suo interno hardware che a marzo 2016 - periodo del debutto - rappresentava il massimo disponibile nel portfolio dell'azienda di Cupertino. Una soluzione atipica nel settore, visto che fra i top di gamma della concorrenza difficilmente troviamo modelli da meno di 5 pollici, che hanno solitamente dimensioni più elevate. iPhone SE rispondeva al sogno di "jobsiana memoria" per cui lo smartphone andrebbe utilizzato sempre e comunque con una sola mano.

Non è stato lo smartphone più venduto della compagnia, ma nei primi periodi di vendita il SE ha catturato circa il 5% delle vendite complessive di iPhone, che non è un risultato deludente per un dispositivo simile. iPhone SE non solo ha performance elevatissime (una bassa risoluzione viene abbinata ad hardware molto potente), ma anche una fotocamera simile a quella di iPhone 6S e la capacità di registrare video ottimamente stabilizzati, oltre ad un sensore biometrico per l'autenticazione e lo sblocco. Ma a quanto pare sarà l'ultimo device Apple da 4 pollici.

A dirlo è l'analista cinese Pan Jiutang, le cui rivelazioni in passato si sono rivelate particolarmente affidabili. Jiutang ha affermato che iPhone SE sarà l'ultimo smartphone da 4 pollici rilasciato da Apple, e chiunque voglia un "flagship" da 4 pollici dovrebbe procedere all'acquisto adesso, prima che venga definitivamente eliminato dalla line-up di Apple. La novità ha senso se consideriamo l'evoluzione degli smartphone della Mela entro la fine dell'anno con quello che viene conosciuto oggi come "iPhone 8", il modello del decimo importante anniversario.

La compagnia ha intenzione di rimuovere gran parte delle cornici nei suoi smartphone, ed è naturale che a partire dai prossimi anni tutta la line-up dell'azienda di Cupertino utilizzerà un design bezel-less, e forse un modello entry-level da 4,7 pollici fra uno o due anni potrebbe avere le stesse dimensioni di iPhone SE oggi. Nel frattempo, però, si potrebbe sentire la mancanza di uno smartphone davvero compatto con al suo interno hardware da top di gamma.