iPhone SE 2018: ecco nuovi render con Face ID e display borderless

Il nuovo iPhone X ha iniziato a prendere piede negli Store di tutto il mondo dagli inizi di questo mese eppure gli utenti più affezionati alla mela morsicata guardano già al futuro pensando alla possibilità che Apple possa seguire le linee estetiche ma anche il comparto hardware del nuovo device anche per il più piccolo iPhone SE, che ricordiamo risulta ancora a catalogo. In questo caso ecco arrivare in Rete un video realizzato da Concept Creator in cui viene mostrato un iPhone SE 2018 capace di riprendere quanto fatto da Apple con iPhone X ma rapportato al design che distingue il piccolo della casa di Cupertino.

Come detto i designer hanno pensato che le migliori tecnologie introdotte in iPhone X da Apple potessero replicarsi anche su iPhone SE 2018 ed ecco che lo smartphone si potrebbe presentare agli occhi degli utenti con la presenza del cosiddetto "notch" superiore in cui è ricordiamo sono presenti tutti i vari sensori che Apple ha introdotto con il nuovo sblocco a rilevamento del volto denominato Face ID.

Chiaramente questa non è l'unica caratteristica riportata in iPhone SE 2018 da iPhone X perché si è pensato ad un telefono con display borderless proprio come il nuovo top di gamma di Apple. Ecco dunque che anche in iPhone SE 2018 viene posto un pannello capace di ridurre al massimo i bordi e dunque eliminare il pulsante Home fisico sostituito con le gesture che già conosciamo grazie ad iPhone X.

Ciò che vedete è chiaramente un concept ossia la riproduzione di quello che è l'immaginario dei designer di Concept Creator ai quali sembrerebbe non dispiacere l'idea di avere tra le mani un piccolo iPhone, magari meno costoso, ma altrettanto performante e al passo con i tempi. Difficile la sua concretizzazione soprattutto per il costo importante delle nuove tecnologie come i vari sensori del Face ID ma chissà se Apple per il prossimo anno non voglia accontentare i propri utenti affezionati da questo punto di vista.