iPhone SE (2017), anche lui con scocca in vetro: ecco le prime foto

Presentato a marzo del 2016, iPhone SE è stato un dispositivo sottovalutato soprattutto per via delle soluzioni di design adottate decisamente anacronistiche. Riprendeva l'aspetto dell'ormai vecchio iPhone 5, ma con un display da soli 4 pollici vantava dimensioni ormai del tutto dimenticate dalla maggior parte degli utenti. Il tutto a vantaggio dell'ergonomia generale: nessuno smartphone odierno offre la stessa esperienza d'uso di iPhone SE, nel bene e nel male.

Ad un anno dal debutto Apple ha aggiornato la line-up con nuove varianti, aggiungendo quelle da 32 e 128GB di storage ed eliminando quella da 16 GB. Ma nonostante ciò c'è chi si aspetta che nel corso della WWDC che si terrà a giugno Apple possa svelare una nuova generazione di iPhone SE. Storicamente durante l'evento annuale vengono annunciate novità lato software, tuttavia un dispositivo da 4" con design rinnovato potrebbe interessare ancora a parecchi utenti.

La scocca posteriore del dispositivo sarebbe apparsa all'interno di un'immagine pubblicata su Weibo, di cui non possiamo naturalmente confermare l'affidabilità. Dalla foto apprendiamo che la scocca posteriore è in vetro (probabilmente come i prossimi top di gamma), caratteristica che rappresenterebbe una novità all'interno della line-up: l'iPhone SE attuale infatti utilizza una scocca in alluminio con solo le bande più estreme in vetro.

Un altro cambiamento è dato dalla posizione del flash in relazione alla fotocamera: i due elementi sono disposti orizzontalmente sui modelli odierni, mentre sul prossimo dispositivo entry-level potrebbero avere un orientamento verticale. Nello specifico il flash sarebbe posizionato sotto l'obiettivo, laddove oggi viene integrato sulla destra. Il dettaglio è in linea con le indiscrezioni che indicano una soluzione simile anche per il prossimo iPhone 8 con display OLED.

L'immagine pubblicata su Weibo rivela inoltre che il vetro della scocca posteriore è di tipo Ion-X, lo stesso materiale utilizzato per il display degli attuali modelli e su Apple Watch Sport. Si tratta di un particolare tipo di vetro più flessibile, leggero ed economico rispetto al zaffiro, ma anche più suscettibile ai graffi. Una possibilità tutt'altro che remota su iPhone SE, visto che rappresenta il modello più basso in gamma della Mela, e quello più economico per i suoi utenti.