iPhone, non le sostituiscono il telefono ed ''entra'' in un negozio con il proprio SUV

Il fatto di non poter sostituire il vetro rotto del proprio iPhone tramite garanzia ha fatto letteralemente infuriare una donna in Florida che ha deciso di vendicarsi nei confronti dei dipendenti del negozio di T-Mobile devastandolo completamente con la propria autovettura.

La protagonista è una giovane americana, Shinobia Motoria Wright, che due giorni fa ha tentato di farsi sostituire il proprio iPhone nel negozio T-Mobile. Il vetro rotto, infatti, non viene passato in garanzia e dunque i dipendenti del negozio avevano rifiutato la sostituzione gratuita dello smartphone con la mela morsicata. Tutto questo sembra non essere stato accolto positivamente dalla giovane donna che ha deciso di tornare il giorno successivo ed "entrare" direttamente nel negozio con il proprio SUV.





Le telecamere poste al di fuori del negozio hanno ripreso l'intera scena. Nelle immagini si vede un SUV di colore scuro avvicinarsi ad un edificio, quello in cui è presente il negozio di T-Mobile, e continuare la propria corsa distruggendo completamente la vetrina antistante lo store. Tutto questo non è bastato alla giovane donna che, scesa dal SUV, ha deciso di continuare nella sua opera distruttiva colpendo il commesso con un corpo contundente.

All'arrivo della polizia la donna è stata chiaramente arrestata e accusata di atti criminali, furto con scasso, percosse e guida spericolata. A tutto questo si aggiungono i danni al negozio di T-Mobile che ad una prima revisione ammonterebbero ad almeno 30.000 dollari oltre al grave spavento ed alcune ferite da parte dei commessi.